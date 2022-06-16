Двое детей утонули в реке в Акмолинской области

Два мальчика утонули в реке в Акмолинской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

15 июня в 18:23 часов в дежурную часть Астраханского районного отдела полиции поступило телефонное сообщение участкового инспектора полиции о том, что вблизи села Первомайка на берегу реки Ишим утонули двое мальчиков 6 и 9 лет.

Установлено, что трое ребят без взрослых приехали искупаться на берег реки. О случившейся трагедии взрослым сообщил третий ребенок, который позвал на помощь односельчан.

По данному факту назначена судебно-медицинская экспертиза. По информации старшего инспектора по особым поручениям группы ювенальной полиции УМПС Департамента полиции области подполковника А. Куандыковой, с начала года в регионе погибли 14 детей.