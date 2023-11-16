Двое россиян, находящихся в розыске больше 20 лет, скрывались в Казахстане

Мужчину и женщину, находившихся в розыске около 24 лет, задержали павлодарские оперативники, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram ДП области

Фото: пресс-служба ДП Астаны

Оперативники Павлодарской области разыскали двух граждан России, почти 24 года скрывавшихся от следствия.

Еще в 2000 году 57-летний мужчина в городе Омске изнасиловал 17-летнюю девушку. Также задержана 69-летняя женщина, которая в 1999 году совершила наркопреступление в России. Иностранцы все эти годы скрывались, меняя место жительства.

Вопрос экстрадиции будет решаться согласно международным договорам, сообщил начальник криминальной полиции ДП Павлодарской области Балгабай Капаров.