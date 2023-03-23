Двухлетний ребенок упал в колодец на глазах у матери в Актюбинской области

Фото пресс-службы ДЧС Актюбинской области

21 марта, в 15:39, играя во дворе, двухлетняя девочка провалилась в колодец глубиной четыре метра. ЧП произошло на глазах у матери и дедушки.

Родные пытались вытащить девочку самостоятельно, но не смогли. Главная сложность в том, что колодец был узким, а грунт мог под тяжестью тела обрушиться.

Малышку спас друг семьи Данияр, который экстренно приехал по просьбе отца ребенка.

"На место происшествия выехали спасатели, однако к их приезду ребенка спас Данияр. Он обвязал ноги канатом и спустился в колодец. Мы выражаем ему благодарность", - сообщили в пресс-службе ДЧС Актюбинской области.

Девочку осмотрели медики. Ее жизни и здоровью ничто не угрожает.