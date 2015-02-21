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Дыхание веков

Жубаныш БАЙГУРИНОВ
Ее организаторами выступили региональное управление культуры, архивов и документации и областной историко-краевед­ческий музей. На базе областного музея «Руханият», где собрались представители общественности, деятели культуры, краеведы, историки, работники городских учреждений и предприятий, творческих объединений, жители города, был дан торжественный старт мероприятиям, которые будут проходить в течение всего года в виде эстафеты в каждом районе. В рамках акции планируется пополнение фондов музеев устными, письменными исторически важными сведениями, интересными этнографическими экспонатами, находками. Их могут предоставить в дар музеям и сами жители, сохранившие у себя до сегодняшнего времени различные предметы быта, раритеты, семейные реликвии, имеющие немалую историческую ценность. В ходе акции будет проведена большая работа учеными, исследователями, краеведами по сбору материалов о выдающихся личностях казахского народа – ханах, батырах, биях, занимающих особое место в истории края, пропаганде национальной истории и духовного наследия среди подрастающего поколения, широких слоев населения. Наряду с этим сотрудники музеев намерены в рамках Года 70-летия Победы и 20-летия Ассамблеи народа Казахстана собрать материалы, хранящие память о Великой Отечественной войне, исторически важные документы о целинниках, национальные, этнографические и бытовые предметы старины, фото-, видеоматериалы, неопубликованные письменные источники об исполнителях устного народного творчества: эпосов, кюев, словесного жанра и многое другое.
Примечательно то, что уже в день старта акции актюбинцы преподнесли в дар музею более десятка ценных экспонатов. Так, заслуженный деятель культуры Еркин Курманбеков в фонд музея передал юбилейную медаль по случаю 370-летия выдающегося Айтеке-би, внесшего огромный вклад в становление казахской независимости, редкую фотографию знаменитой танцовщицы Шары Жиенкуловой и еще несколько предметов старины. Целый сборник с фотоснимками, аудиозаписями о знаменитых земляках Тахави Ахтанове, Темирбеке Жургенове и других интересных людях передал в музейный фонд и краевед Бекарыстан Мырзабай. Пенсионерка Загиля Боханова принесла предметы быта, вещи времен целины – кирзовые сапоги, набор посуды. А аксакал Агыбай Бекназаров – бюст известного земляка-жырау Балкыбазара, а также различные исторические исследования ученых, снимки. По словам заведующей отделом научно-исследовательского фонда областного музея Базаргуль Турлыбаевой, благодаря активному участию граждан за годы независимости фонд пополнился на 6 тыс. экспонатов. Всего же в нем сегодня хранится их более ста тысяч. Целую коллекцию ценных предметов старины, найденных в последние годы в ходе раскопок на территории области, представили сотрудники музея.
Среди экспонатов из древности – костяные ложки, обнаруженные археологами в начале 80-х на некрополе в Мартукском районе, каменный ритуальный сосуд, датированный V–VI вв., железный меч, наконечники стрел, найденные в 2009 году в местечке Сапибулак Уилского района. Представлены были фотоснимки старинных изделий из золотого фонда музея. Первым эстафету о проведении широкомасштабной акции в своем районе принял Хромтауский историко-краеведческий музей. Как отметила его руководитель Нургуль Амангалиева, в ее рамках будут организованы выставки, выезды в сельские округа, встречи с населением, сборы от граждан предметов старины, других ценных коллекций. Акция рассчитана на целый месяц, после чего эстафету примет у хромтаусцев Каргалинский район. И так в течение всего года она пройдет во всех 12 районах области. Заключительным аккордом мероприятия станет подведение его итогов в декабре на базе областного историко-краеведческого музея в Актобе.

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