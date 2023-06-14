Дымящийся самолет сняли на видео в аэропорту Алматы – комментарии КГА и Air Astana

Скриншот с видео liter.kz

Дым над крылом самолета Air Astana попал в объектив камеры телефоны одного из авиапассажиров.

В пресс-службе авиаперевозчика пояснили, что «во время технической подготовки самолета к сегодняшнему рейсу КС 853 Алматы – Астана на воздушном судне Airbus 321 произошло задымление в связи с попаданием паров масла на горячую часть вспомогательной силовой установки (ВСУ). Возгорания не было. Самолет вылетел по расписанию в 12:55».

В свою очередь в Комитете гражданской авиации Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК добавили, что в аэропорту Алматы возгорания нет.

«По информации Международного аэропорта Алматы, произошло задымление от работы вспомогательной силовой установки при проведении регламентных работ. Аэропорт работает в штатном режиме», – заключили в КГА.