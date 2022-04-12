Председатель Комитета административной полиции МВД РК Атыгай Арыстанов на брифинге в СЦК озвучил статистику ДТП с участием самокатов и мопедов, передает корреспондент Каzpravda.kz.

«В прошлом году было зарегистрировано 68 ДТП с участием мопедов и самокатов, в результате которых один человек погиб и 68 получили травмы. С начала года ДТП с участием мопедов и самокатов не зарегистрировано», - сообщил Атыгай Арыстанов.

Между тем, по его словам, скоро начнется лето, то есть, сезон активного использования данных средств передвижения. В этой связи он призвал родителей сто раз подумать, прежде чем купить ребенку самокат или скутер.

«Вопрос серьезный. Действительно, люди на самокатах и мопедах нарушают ПДД, ездят без шлема. Самокаты, мопеды мы покупаем детям. Надо понимать, что это риск. Мы должны понимать, что это не игрушки, а средство передвижения», - добавил спикер.

Между тем, заместитель начальника управления КАП МВД РК Арман Айтыбеков отметил, что с такой проблемой сталкивается не только Казахстан, но и другие страны мира. И это во многом связано с тем, что в нормативно-правовых актах отсутствует какая-либо классификация типов электросамокатов, так как отнести их к определенному типу транспорта, как скутеры или мопеды, невозможно из-за ряда принципиальных технических отличий и особенностей эксплуатации.

При этом, отсутствие классификации и технических требований к данным устройствам не позволяет законодательно установить необходимые методы технического регулирования, в том числе - правила обращения на рынке, ввода в эксплуатацию, требования по безопасности.

«Прорабатывается вопрос разработки соответствующих национальных стандартов к данному типу. Мы должны понять - это устройство или транспортное средство? К транспортному средству отнести не можем по ряду причин. Прежде всего, у него нет тормозной системы, нет поворотников, фар и так далее. Поэтому, как получим стандарт, будем разрабатывать единые типовые правила к ним», - резюмировал спикер.