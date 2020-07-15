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Единым фронтом
Андрей Смолин

В связи с ростом числа заболевших в регионе ощущается нехватка медицинских работников.

– При непосредственном учас­тии акима области Серикбая Трумова проведена работа по привлечению специалистов. На сегодня в лечебных учреждениях области трудятся 9 врачей, прибывших в регион из Москвы, – сообщили в центре общественных коммуникаций.

В числе прибывших специа­листов инфекционист, 2 невролога, педиатр, пульмонолог, реа­ниматолог, терапевт, а также фельдшер и акушер с опытом работы с COVID-19.

По поручению акима области 30 служебных автомобилей, ранее задействованных для передвижения сотрудников местного исполнительного органа, переданы для обслуживания городских поликлиник Актау.

Как рассказал руководитель управления внутренней политики области Ержан Кумискалиев, авто будут задействованы для оперативной работы участковых врачей из числа мобильных групп, созданных в регионе согласно указу Президента республики.

Областной акимат взял на себя ответственность за дезинфекцию автотранспорта, его заправку, обеспечение водителями, снабжение их средствами индивидуальной защиты, а также другие расходы, касающиеся эксплуа­тации.

В минувшую субботу в область доставили 45 кислородных концентраторов, которые распределены по городам и районам области. Аппараты приобретены в рамках спонсорской помощи
семьи Ормановых, а также предпринимателя Сергея Ворожейкина. Отметим, ранее 58 кислородных концентраторов было обеспечено акиматом области.

Не остается в стороне от общего дела актауская молодежь, объединившаяся в волонтерские группы. В минувшие выходные добровольцы организовали сбор и доставку 95 кислородных баллонов в провизорные центры города. Аналогичную помощь врачам оказывают молодые люди в Жанаозене.

Активисты намерены продолжить снабжать лечебные учреж­дения кислородом и призывают неравнодушных сограждан поддержать их начинание.

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