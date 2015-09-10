Эффект кино используют в новой постановке оперы "Абай"

Театр "Астана Опера" готовится представить премьеру оперы "Абай" в новой интерпритации широкой аудитории уже в сентябре этого года, сообщает Kazpravda.kz
со ссылкой на astanaopera.kz
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Ожидается, что опера будет иметь эффект кино. По задумке постановщиков сцена будет максимально открыта, чего не было в других спектаклях столичного театра, 20 метров пространства сцены в ширину будут работать на визуализацию. Кроме того, в этой опере будут задействованы все технические возможности сцены, а также современные инсталляции в виде 3D-эффектов.
Опера будет поставлена в двух актах и пяти картинах. Премьера состоится 25 и 26 сентября.
Осуществить все это взялся знаменитый итальянский режиссер-постановщик Джанкорло Дель Монако, который уже прибыл в столичный театр, чтобы начать работу над оперой "Абай" Ахмета Жубанова и Латифа Хамиди.
Как сообщают в театре, маэстро имеет большой опыт работы с национальными операми, а его творения, созданные не только для итальянцев, но и немцев, французов, русских, одинаково высоко ценятся в мире. Прежде чем приступить к работе над оперой "Абай", постановщик очень долго изучал историю казахского народа и самого Абая.
Основная цель – передать высокую духовную составляющую этой многогранной личности.
"Абай очень важен для казахского народа. Он выполнял созидательную общественно-политическую и культурную миссию. Он всегда смотрел в будущее, думал о народе и был с народом. Абай ничего не жалел для простых людей, делился с ними своими знаниями, известно, что он владел персидским, арабским, русским и другими языками и мог в оригинале читать литературу. Я буду показывать его еще и как политически сильного персонажа. Он представляет одну страну, а значит он – политик, точнее, занимается культурной политикой. В этом смысле хочу заметить, что композитор менее опасен, чем поэт, который владеет мощной силой слова. Абай – это просветленный дух, он нес свою культуру, представляя собой всех казахов", – отметил Дель Монако.
Режиссер подчеркнул, что вел длительную переписку, досконально обсуждал со сценографом детали постановки, и они договорились дать современную интерпретацию оперы, показать современный Казахстан, душа которого – Абай.