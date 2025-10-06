Документ об отмене уведомления предпринимателей о приходе инспекторов сейчас находится на рассмотрении в Парламенте РК

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Со следующего года школьные столовые Казахстана начнут проверять без обязательных уведомлений об этом, сообщает Kazpravda.kz

Документ об отмене уведомления предпринимателей о приходе инспекторов сейчас находится на рассмотрении в Парламенте РК.

По словам руководителя управления комитета санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК Гульшарат Кожатовой, эффект внезапности поможет предотвратить потенциальную угрозу массовых отравлений и повысить качество питания в школьных столовых.

Пока же инспекторы комитета могут прийти только в те организации, которые были оповещены об этом заранее. Неравнодушные родители также могут наблюдать за ситуацией в школьных столовых, предупредив об этом директора школы.

Кроме того, в Казахстане внедряют так называемый индекс несъедаемости. Если дети не будут съедать до 70% того, что им предлагает столовая, это, как считают специалисты Казахской академии питания, показатель того, что меню нуждается в замене: такие блюда будут исключать из рациона и заменять на приемлемые для детей.



Как сообщил заместитель председателя Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава РК Нурлан Садвакасов, во всех регионах страны сегодня утверждены новые четырехнедельные многовариантные меню для школьных столовых, в которых учтены возрастные потребности школьников, калорийность и сезонность блюд..