Эффект внезапности и индекс несъедаемости: что изменят в школьных столовых

Галия Шимырбаева
корреспондент Алматинского корпункта

Документ об отмене уведомления предпринимателей о приходе инспекторов сейчас находится на рассмотрении в Парламенте РК

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Со следующего года школьные столовые Казахстана начнут проверять без обязательных  уведомлений об этом, сообщает Kazpravda.kz 

Документ об отмене уведомления предпринимателей о приходе инспекторов сейчас находится на рассмотрении в Парламенте РК.

По словам руководителя управления комитета санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК Гульшарат Кожатовой, эффект внезапности поможет предотвратить потенциальную угрозу массовых отравлений и повысить качество питания в школьных столовых.

Пока же инспекторы комитета могут прийти только в те организации, которые были оповещены об этом заранее. Неравнодушные родители также могут наблюдать за ситуацией в школьных столовых, предупредив об этом директора школы.

Кроме того, в Казахстане внедряют так называемый индекс несъедаемости. Если дети не будут съедать до 70% того, что им предлагает столовая, это, как считают специалисты Казахской академии питания, показатель того, что меню нуждается в замене: такие блюда будут исключать из рациона и заменять на приемлемые для детей.

Как сообщил заместитель председателя Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава РК Нурлан Садвакасов, во всех регионах страны сегодня утверждены новые  четырехнедельные многовариантные меню для школьных столовых, в которых учтены возрастные потребности школьников, калорийность и сезонность  блюд..

