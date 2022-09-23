В настоящее время бренд стал узнаваемым в стране, завоевав хорошую репутацию на рынке.
Свежий выпуск
Эффекты обновления: чем Qazaq Oil привлекает клиентов
Гурий Шедин

Сеть заправочных станций обрела нового владельца три года назад: ТОО «PetroRetail» выкупило ее у «КазМунайГаза», поставив себе цель полностью их модернизировать, сделать образцовыми по стране. С начала 2020 года компания запустила две сотни новых АЗС. До конца 2023 года здесь планируют завершить модернизацию всех своих автозаправок. Кстати говоря, сеть представлена как в крупных городах, так и в малых населенных пунктах республики.

Как отмечают в Qazaq Oil, бренд КМГ – достойный. Однако, компания хотела обрести свое собственное имя. Так было принято решение переименовать заправки в Qazaq Oil. С одной стороны, это возвращение к истокам: КМГ начинался именно с развития заправочной сети «Казах Ойл». С другой – это стремление к тому, чтобы в рес­публике появилась собственная национальная сеть АЗС, вокруг которой Qazaq Oil объединил бы не только саму компанию, но и всех причастных к ней клиентов, поставщиков и партнеров.

Первая заправка под новым брендом была открыта в столице в нояб­ре 2020 года, а уже к сентябрю минувшего года их стало сто по стране. Ровно через год Qazaq Oil открыл еще сто заправок, тем самым число новых АЗС достигло цифры 200. Двухсотая заправка буквально на днях была запущена в Семее.

Для понимания, на ребрендинг одной небольшой АЗС требуется до 200 млн тенге. За два года за счет заемных и собственных средств компания инвестировала в это дело 39,2 млрд тенге. И планирует вложить еще около 25 млрд тенге.

Кардинальным изменениям подверглась стратегия развития бизнеса – АЗС перестала быть обыч­ной автозаправочной станцией, она сочетает в себе теплое, уютное кафе, куда хочется вернуться, площадку с бесплатной беспроводной сетью и магазин с широким ассортиментом товаров для дома. Причем, на какой бы заправочной станции Qazaq Oil ни оказался бы клиент, он везде сможет купить такой же кофе, такие же хот-доги, сэндвичи, круассаны, сырники – у сети есть собственная торговая марка – «Q-cafe».

Изменилась не только структура бизнеса, его наполнение, но и атмосфера. Автозаправочный комплекс стал местом притяжения дальнобойщиков, туристов, автолюбителей.

Вместе с тем с прошлого года компания предлагает франшизу, и этот продукт становится все более популярным: уже семь партнеров открыли свои заправки под брендом Qazaq Oil, в этом году ожидается подключение еще 12.

Сейчас три заправки по франшизе работают в Костанайской области, по одной – в Шымкенте, Туркестанской области и селе Иргиз Актюбинской области. В этом году по три АЗС появятся в Алматинской и Актюбинской, по две в Костанайской и Павлодарской областях (причем, по одной – в областных центрах, по одной – в небольших населенных пунктах), также в поселке Доссор Атырау­ской области, в Таразе и в селе Бейнеу Мангистауской области.

География франчайзи обширна. Партнеры получают брендбук, им помогают с поставками топлива и продуктов – логистика выстроена как нужно.

Качество во всем, соответствие высоким стандартам, стремление к национальной самоидентичности – вот основные показатели компании Qazaq Oil.

Так, заправки в разных городах Казахстана стилизуются под национальный колорит. Для их оформления привлекаются казахстанские художники.

Например, в Астане готовится к открытию заправка имени Сакена Сейфуллина.

Новое имя Qazaq Oil – отражает ее национальный масштаб. Здесь стремятся стать полноправным другом и надежным партнером для клиентов, уйти от устаревшего понимания АЗС и перейти к современному формату автозаправочного комплекса. В планах, как было сказано выше, до конца 2023 года модернизировать оставшиеся АЗС под брендом КМГ, а до 2027 года реконструировать все внутренние процессы по хранению, доставке и обеспечению топ­ливом высшего качества.

Популярное

Все
Археолог Андрей Астафьев обнаружил в Мангистау древнейший торговый ремесленный центр
Кто работал, тот удержится, а кто был безликим «костюм-шалбар», тот мандат потеряет
Массовыми увольнениями завершился митинг работников скорой в Мангистау.
Воины-казахи в боях за освобождение Ленинграда
Сенсационные и ранее неизвестные документы о деятельности Алашорды обнаружены в архивах внешнеполитической истории МИД Японии
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 23 сентября
Жилье есть, но очень дорогое
Сильный шаг, способствующий началу консолидации
Прообразами героев известной повести Чингиза Айтматова «Джамиля»могли быть реальные люди.
Быть верными принципам демократии
Из чего сделаны алматинцы
Казахстан: с достоинством по жизни
Открытость, ответственность, инклюзивность
О бизнесменах замолвите слово
По современным стандартам
Машиностроение: приоритет – казахстанскому
Интересные находки «Прииртышья»
История в 3D-формате
Эксперт о выборах: одним из главных конкурентов будет «кандидат «против всех»
Старт нового электорального цикла
Указ Президента Республики Казахстан
Ракета с космическим кораблем напугала казахстанцев – видео
Когда столица Казахстана вновь станет Астаной
Объявлены новшества ЕНТ-2023
Почти на 10 млрд тенге снизили тарифы на комуслуги в 12 регионах
Об отправленных в Россию вертолетах высказался глава МЧС
Любовь к языку как путеводитель
Тарифы страховых выплат пострадавшим от медиков пациентам предложил Минздрав
Лидеры стран ШОС провели неформальную беседу
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 18 сентября
Порядка 300 казахстанцев нуждаются в трансплантации костного мозга, половина из них – дети
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 16 сентября
Токаев: ШОС – самая успешная международная организация в мире
Закон Республики Казахстан
Парламент РК принял поправки о 7-летнем сроке президентства и переименовании столицы
Геннадий Головкин потерпел поражение от "Канело"
Переименование столицы: нужно ли будет менять документы астанчанам
Около 11,5 млн заработали казахстанцы на недобросовестных предпринимателях
В Китае сгорел 200-метровый небоскрёб крупнейшего оператора связи China Telecom
Шоу, созданное на стыке технологии и музыки
Отставку акима Туркестанской области прокомментировал Скляр
Продолжить традицию китайско-казахстанских отношений и открывать новые возможности
Реформа строительной отрасли: что предлагают в Правительстве Казахстана
Казахстан готов ввести защитные меры против импорта алкоголя из ЕАЭС
Казахстанские специалисты выявили в архивах Венгрии документы, проливающие свет на малоизвестные страницы нашей истории
Тонкая красная нить инфоцыганства
Зачем самолет ВВС США прилетал в Нур-Султан, пояснили в МИД РК
В сузакской степи археологи нашли древний храм, аналогов которому нет в Казахстане
Найдены комплекс и надпись в честь Кутлуг Эльтерис-кагана
Убийство учительницы в Шымкенте: подозреваемого задержали спустя 2 месяца
Плохие дороги: причин не счесть
Барлыбек Сырттанов – автор первой казахской Конституции
Где смотреть прямую трансляцию Послания Президента народу Казахстана
Новая инициатива Президента Токаева: Нацфонд – детям
Новорожденного ребенка нашли в уличном туалете в Алматы – видео
Где и во сколько смотреть трансляцию поединка Головкин – "Канело"
Токаев выступает с Посланием народу Казахстана – онлайн-трансляция
Торговля людьми: более 20 преступлений выявили полицейские Казахстана
Как получить компенсацию по тенговым депозитам – утверждены правила
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 14 сентября

Читайте также

Свежий выпуск
Астанчанам рассказали об опасности повышенного давления в с…
Свежий выпуск
Заседание клуба казахского языка “Мәмiле” прошло в Астане
Свежий выпуск
Явка избирателей важна
Свежий выпуск
По современным стандартам

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]