Эффекты обновления: чем Qazaq Oil привлекает клиентов

В настоящее время бренд стал узнаваемым в стране, завоевав хорошую репутацию на рынке.

Сеть заправочных станций обрела нового владельца три года назад: ТОО «PetroRetail» выкупило ее у «КазМунайГаза», поставив себе цель полностью их модернизировать, сделать образцовыми по стране. С начала 2020 года компания запустила две сотни новых АЗС. До конца 2023 года здесь планируют завершить модернизацию всех своих автозаправок. Кстати говоря, сеть представлена как в крупных городах, так и в малых населенных пунктах республики.

Как отмечают в Qazaq Oil, бренд КМГ – достойный. Однако, компания хотела обрести свое собственное имя. Так было принято решение переименовать заправки в Qazaq Oil. С одной стороны, это возвращение к истокам: КМГ начинался именно с развития заправочной сети «Казах Ойл». С другой – это стремление к тому, чтобы в рес­публике появилась собственная национальная сеть АЗС, вокруг которой Qazaq Oil объединил бы не только саму компанию, но и всех причастных к ней клиентов, поставщиков и партнеров.

Первая заправка под новым брендом была открыта в столице в нояб­ре 2020 года, а уже к сентябрю минувшего года их стало сто по стране. Ровно через год Qazaq Oil открыл еще сто заправок, тем самым число новых АЗС достигло цифры 200. Двухсотая заправка буквально на днях была запущена в Семее.

Для понимания, на ребрендинг одной небольшой АЗС требуется до 200 млн тенге. За два года за счет заемных и собственных средств компания инвестировала в это дело 39,2 млрд тенге. И планирует вложить еще около 25 млрд тенге.

Кардинальным изменениям подверглась стратегия развития бизнеса – АЗС перестала быть обыч­ной автозаправочной станцией, она сочетает в себе теплое, уютное кафе, куда хочется вернуться, площадку с бесплатной беспроводной сетью и магазин с широким ассортиментом товаров для дома. Причем, на какой бы заправочной станции Qazaq Oil ни оказался бы клиент, он везде сможет купить такой же кофе, такие же хот-доги, сэндвичи, круассаны, сырники – у сети есть собственная торговая марка – «Q-cafe».

Изменилась не только структура бизнеса, его наполнение, но и атмосфера. Автозаправочный комплекс стал местом притяжения дальнобойщиков, туристов, автолюбителей.

Вместе с тем с прошлого года компания предлагает франшизу, и этот продукт становится все более популярным: уже семь партнеров открыли свои заправки под брендом Qazaq Oil, в этом году ожидается подключение еще 12.

Сейчас три заправки по франшизе работают в Костанайской области, по одной – в Шымкенте, Туркестанской области и селе Иргиз Актюбинской области. В этом году по три АЗС появятся в Алматинской и Актюбинской, по две в Костанайской и Павлодарской областях (причем, по одной – в областных центрах, по одной – в небольших населенных пунктах), также в поселке Доссор Атырау­ской области, в Таразе и в селе Бейнеу Мангистауской области.

География франчайзи обширна. Партнеры получают брендбук, им помогают с поставками топлива и продуктов – логистика выстроена как нужно.

Качество во всем, соответствие высоким стандартам, стремление к национальной самоидентичности – вот основные показатели компании Qazaq Oil.

Так, заправки в разных городах Казахстана стилизуются под национальный колорит. Для их оформления привлекаются казахстанские художники.

Например, в Астане готовится к открытию заправка имени Сакена Сейфуллина.

Новое имя Qazaq Oil – отражает ее национальный масштаб. Здесь стремятся стать полноправным другом и надежным партнером для клиентов, уйти от устаревшего понимания АЗС и перейти к современному формату автозаправочного комплекса. В планах, как было сказано выше, до конца 2023 года модернизировать оставшиеся АЗС под брендом КМГ, а до 2027 года реконструировать все внутренние процессы по хранению, доставке и обеспечению топ­ливом высшего качества.