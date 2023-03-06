Эфиры от сердца

Государственный советник Ерлан Карин зачитал участникам праздника поздравительное письмо Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.

«Национальный канал – это қара шаңырақ казахстанского телевидения, он является медиаструктурой, занимающей особое место среди СМИ страны. С этого телеканала берет свое начало летопись тележурналистики Казахстана.

Коллектив национального канала, который с момента своего основания сделал своей главной миссией служение народу, и сейчас с честью выполняет эту задачу. Золотой фонд телеканала хранит важные моменты истории и образы героев страны. Сегодня телеканал, который вещает на качественном казахском языке и в странах ближнего зарубежья, вносит большой вклад в сохранение духовной целостности нации.

Телеканал Qazaqstan – кузница кадров казахстанской тележурналистики. Всем известно, что многие таланты телевизионной индустрии прошли стажировку на национальном канале. В связи с этим хотелось бы выразить искреннюю благодарность представителям старшего поколения, которые передают свой опыт и воспитывают молодежь. Верю, что журналисты телеканала всегда будут работать в интересах страны», – говорится в поздрав­лении Президента. Также он пожелал коллективу творческих успехов.

Ерлан Карин поздравил коллег с важной вехой и от себя лично, отметив, что сам тоже трудился на канале несколько лет и гордится этим.

– Традиции, заложенные еще во времена руководства Канапии Мустафина (первого председателя Комитета по радиовещанию и телевидению при Совете министров Казахской ССР), достойно продолженные руководителями телеканала в разные годы, представителями старшего поколения – Шерханом Муртазой, Жанаем Омаровым и другими, – не забыты и сегодня, – отметил Ерлан Карин.

С юбилеем коллег поздравил также министр информации и общественного развития Дархан Кыдырали.

– Летопись национального канала содержит немало важных вех, сложных дней и непростых решений. Qazaqstan – хранитель сокровищ народной мудрости, национальной культуры, родного языка. Крепкий фундамент канала был заложен в 60-е годы прошлого столетия потрясающими людьми той эпохи, гигантами мысли. Посаженное тогда деревце сегодня выросло в сильный байтерек. Яркие просветительские, общественно-политические, познавательные проекты телеканала давно и прочно завоевали сердца телезрителей. В разные годы у экранов собирали миллио­ны людей такие передачи, как «Қарыз бен парыз», «Тамаша», «Қымызхана», «Алтыбақан», «Айтыс» и другие. Телеканал Qazaqstan – свидетель развития страны – сегодня является не только лидером отечественных СМИ, но и известным брендом на международном медиарынке, – отметил он.

В марте 1958 года казахстанцы впервые увидели «живые кадры» и любимых дикторов, голоса которых знали по радиоэфирам.

В торжественной обстановке коллеги чествовали ветеранов казахского телевидения: дикторов Ласкера Сеитова и Мариам­ Айымбетову, политического обозревателя, ветерана журналис­тики Толеубая Каймолдинова, журналистов Кажи Корганулы, Кусмана Игисинова, Фатиму Бегенбаеву, режиссеров Карлыгаш Муртазину и Кульнаш Кошанову, звукорежиссеров Рысты Сакенову и Кайрата Тойшыбекова, телеведущую Баян Секербаеву, сотрудников, работавших на телеканале Qazaqstan в разные годы. К слову, накануне даты ряд ветеранов был награжден юбилейной медалью.

Коллег с датой поздравила и председатель правления РТРК «Казахстан» Ляззат Танысбай.

– Миссия нашей телерадиокорпорации остается такой же важной, как и 65 лет назад. Сегодня мы отдаем приоритет общественно-политическому вещанию, но для нас остается неизменной главная цель канала – духовное развитие казахстанцев, – сказала она в своем выступлении.

Праздничное мероприятие получилось красочным, зрелищным, как и следует настоящему телевидению – волшебству, которое человечеству подарил XX век. Гости, сидящие в зале, переносились в прошлое столетие, вспоминая первые громоздкие, но такие долгожданные телевизоры, первых дикторов, первые песни, которые можно было не только слушать, но и видеть певцов!

Кстати, в первые годы появления телевидения во всем Казах­стане было всего чуть больше четырех тысяч телевизоров. Многие из нас помнят времена, когда в дом, где имелся телевизор, запросто приходили все соседи, чтобы послушать новос­ти, посмотреть кино. Дикторы телевидения были эталоном правильной, грамотной речи и красоты, их знали в лицо, им подражали, хотели быть на них похожими…

Сегодня камера доступна почти­ каждому, любой из нас может почувствовать себя оператором, снимающим видео, ведущим прямого эфира, звукорежиссером, подбирающим музыку под видеоряд, сценаристом, пишущим это все. Но чтобы почувствовать очарование телевидения, его ритм, атмосферу, его тон, нужно трудиться там, где «камера мотор, стоп, снято». А чтобы выдержать жесткий график, горящие дедлайны и необходимость всегда быть в седле, нужно очень любить телевидение.

Стоит отметить, что в состав телерадиокорпорации сегодня входят четыре республиканских телеканала, четыре рес­публиканские радиостанции, 14 региональных телеканалов и 23 интернет-портала. Основным медиаактивом остается национальный телеканал Qazaqstan, входящий в пятерку лучших каналов страны. Протяженность вещания телеканала – 20 часов в сутки. Телерадиокорпорация также считается лидером в стране по производству отечественных сериалов и анимационных проектов, а также по работе с дубляжом контента.