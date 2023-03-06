Эфиры от сердца

Статьи
212
Зарина Москау

Казахскому телевидению – 65 лет. В концертном зале «Казмедиа» состоялись торжества, посвященные этой знаменательной дате.

В праздничном мероприятии приняли участие Государственный советник РК Ерлан Карин, министр информации и общественного развития Дархан Кыдырали,­ ветераны телевидения, общественные деятели, депутаты, представители интеллигенции и журналисты.

Государственный советник Ерлан Карин зачитал участникам праздника поздравительное письмо Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.

«Национальный канал – это қара шаңырақ казахстанского телевидения, он является медиаструктурой, занимающей особое место среди СМИ страны. С этого телеканала берет свое начало летопись тележурналистики Казахстана.

Коллектив национального канала, который с момента своего основания сделал своей главной миссией служение народу, и сейчас с честью выполняет эту задачу. Золотой фонд телеканала хранит важные моменты истории и образы героев страны. Сегодня телеканал, который вещает на качественном казахском языке и в странах ближнего зарубежья, вносит большой вклад в сохранение духовной целостности нации.

Телеканал Qazaqstan – кузница кадров казахстанской тележурналистики. Всем известно, что многие таланты телевизионной индустрии прошли стажировку на национальном канале. В связи с этим хотелось бы выразить искреннюю благодарность представителям старшего поколения, которые передают свой опыт и воспитывают молодежь. Верю, что журналисты телеканала всегда будут работать в интересах страны», – говорится в поздрав­лении Президента. Также он пожелал коллективу творческих успехов.

Ерлан Карин поздравил коллег с важной вехой и от себя лично, отметив, что сам тоже трудился на канале несколько лет и гордится этим.

– Традиции, заложенные еще во времена руководства Канапии Мустафина (первого председателя Комитета по радиовещанию и телевидению при Совете министров Казахской ССР), достойно продолженные руководителями телеканала в разные годы, представителями старшего поколения – Шерханом Муртазой, Жанаем Омаровым и другими, – не забыты и сегодня, – отметил Ерлан Карин.

С юбилеем коллег поздравил также министр информации и общественного развития Дархан Кыдырали.

– Летопись национального канала содержит немало важных вех, сложных дней и непростых решений. Qazaqstan – хранитель сокровищ народной мудрости, национальной культуры, родного языка. Крепкий фундамент канала был заложен в 60-е годы прошлого столетия потрясающими людьми той эпохи, гигантами мысли. Посаженное тогда деревце сегодня выросло в сильный байтерек. Яркие просветительские, общественно-политические, познавательные проекты телеканала давно и прочно завоевали сердца телезрителей. В разные годы у экранов собирали миллио­ны людей такие передачи, как «Қарыз бен парыз», «Тамаша», «Қымызхана», «Алтыбақан», «Айтыс» и другие. Телеканал Qazaqstan – свидетель развития страны – сегодня является не только лидером отечественных СМИ, но и известным брендом на международном медиарынке, – отметил он.

В марте 1958 года казахстанцы впервые увидели «живые кадры» и любимых дикторов, голоса которых знали по радиоэфирам.

В торжественной обстановке коллеги чествовали ветеранов казахского телевидения: дикторов Ласкера Сеитова и Мариам­ Айымбетову, политического обозревателя, ветерана журналис­тики Толеубая Каймолдинова, журналистов Кажи Корганулы, Кусмана Игисинова, Фатиму Бегенбаеву, режиссеров Карлыгаш Муртазину и Кульнаш Кошанову, звукорежиссеров Рысты Сакенову и Кайрата Тойшыбекова, телеведущую Баян Секербаеву, сотрудников, работавших на телеканале Qazaqstan в разные годы. К слову, накануне даты ряд ветеранов был награжден юбилейной медалью.

Коллег с датой поздравила и председатель правления РТРК «Казахстан» Ляззат Танысбай.

– Миссия нашей телерадиокорпорации остается такой же важной, как и 65 лет назад. Сегодня мы отдаем приоритет общественно-политическому вещанию, но для нас остается неизменной главная цель канала – духовное развитие казахстанцев, – сказала она в своем выступлении.

Праздничное мероприятие получилось красочным, зрелищным, как и следует настоящему телевидению – волшебству, которое человечеству подарил XX век. Гости, сидящие в зале, переносились в прошлое столетие, вспоминая первые громоздкие, но такие долгожданные телевизоры, первых дикторов, первые песни, которые можно было не только слушать, но и видеть певцов!

Кстати, в первые годы появления телевидения во всем Казах­стане было всего чуть больше четырех тысяч телевизоров. Многие из нас помнят времена, когда в дом, где имелся телевизор, запросто приходили все соседи, чтобы послушать новос­ти, посмотреть кино. Дикторы телевидения были эталоном правильной, грамотной речи и красоты, их знали в лицо, им подражали, хотели быть на них похожими…

Сегодня камера доступна почти­ каждому, любой из нас может почувствовать себя оператором, снимающим видео, ведущим прямого эфира, звукорежиссером, подбирающим музыку под видеоряд, сценаристом, пишущим это все. Но чтобы почувствовать очарование телевидения, его ритм, атмосферу, его тон, нужно трудиться там, где «камера мотор, стоп, снято». А чтобы выдержать жесткий график, горящие дедлайны и необходимость всегда быть в седле, нужно очень любить телевидение.

Стоит отметить, что в состав телерадиокорпорации сегодня входят четыре республиканских телеканала, четыре рес­публиканские радиостанции, 14 региональных телеканалов и 23 интернет-портала. Основным медиаактивом остается национальный телеканал Qazaqstan, входящий в пятерку лучших каналов страны. Протяженность вещания телеканала – 20 часов в сутки. Телерадиокорпорация также считается лидером в стране по производству отечественных сериалов и анимационных проектов, а также по работе с дубляжом контента.

Популярное

Все
Кем ты хочешь стать, когда вырастешь?
Директора детской деревни семейного типа «Шанырак» отстранили от работы. Такое решение приняли в управлении образования Атырауской области после скандала с воспитанниками
Субсидии на покупку новых автобусов получат перевозчики Костаная
Троих жителей Петропавловска, подозреваемых в убийстве почти 50 косуль, задержали полицейские Северо-Казахстанской области
В столичном театре «Жастар» прошел мини-фестиваль «Три дня с Шекспиром»
Знаете ли вы, что у великого поэта и философа Абая был свой «секретный сундук»?
В этническом стиле
Осторожно на поворотах!
Научно доказано, что вовлечение женщин в жизнь общества обеспечивает стране экономический рост
Как за каменной стеной?
О любви и прозрении
Эфиры от сердца
Первенство планеты – в Щучинске
В поиске ориентиров
Очередная победа Шавката
Дороги, которые мы выбираем
Компенсация затрат
Гендерность дошла до туалетов
Весеннее настроение
Аграрный кризис по-европейски
Игры с законом: как владельцы остались без прав
Девочка-подросток выпала с балкона 6-го этажа в Туркестане
Отчима подозревают в изнасиловании малолетней падчерицы в Акмолинской области
Для Кирилла Чернышова из Семея казахский язык стал практически родным. 20-летний парень нередко обращается к произведениям Абая, причем изданным на государственном языке
Как казахстанцы отдохнут в марте
Приговор организатору финансовой пирамиды вынесен в Шымкенте
Токаев подписал закон об устранении торговых барьеров на границах ЕАЭС
О целях приезда Блинкена в Астану рассказали в МИД
Жену подозревают в убийстве супруга в Лисаковске
Махтумкули и казахская литература
В МИД высказались об изменении процедуры выдачи шенгенской визы для казахстанцев
Девушку ограбили и изнасиловали в Алматы
На 14% подорожало питание в детских садах Костаная
Серик Сапиев высказался о потасовке с молодым борцом на турнире в Алматы
Книга атырауской писательницы Бакытгуль Сармековой будет издана в Лондоне
Казахстан и Кыргызстан определили участки пограничных представителей
Научная разработка павлодарского ученого Лязат Толымбековой помогает решать проблемы экологии, а металлургам страны – экономить миллионы
В тройку лидеров по коррупции входят сотрудники правоохранительных органов, культуры и образования
Около 70 человек пострадали в турецкой Малатье в результате нового землетрясения
"Мы хорошо понимаем последствия" – Блинкен о влиянии антироссийских санкций на экономику Казахстана
Поправки в Налоговый кодекс подписал Токаев
Казахстан планирует существенно нарастить производство товарного газа и электроэнергии к 2029 году
Токаев подписал закон о цифровых активах
Президент утвердил поправки в Кодекс об административных правонарушениях
Отец пытался вскрыть себе вены на глазах у детей в Таразе
Водители автобусов в Семее решили начать неделю невыходом на работу
Собиравшую ягоды женщину застрелили в СКО: осужден бывший полицейский
Астанчанин выбросил из окна 4-летнего племянника, зарезал тёщу и спрыгнул с 7-го этажа
Источник достоверности и правдивости
У каждого вайнаха есть своя казахская история
Из космоса опасные сигналы
Сбой в работе сайта по автокредиту объяснили в ФРП
Костанайцы стали меньше платить за тепло
Второе за сутки землетрясение произошло в Турции. Число жертв превысило тысячу человек
Сразу в трех регионах Казахстана ощутили землетрясение
В Мангистау выявили незаконную схему транзита автомобилей
На избившую парня студентку колледжа завели уголовное дело в Алматы
Жумангарин встретился с руководителем Wildberries
"Открыто ищут наркозакладки" – на видео очевидцев отреагировала полиция Талдыкоргана
Подростку с кольцом в носу понадобилась помощь спасателей в Шымкенте

Читайте также

Весеннее настроение
Как за каменной стеной?
Очередная победа Шавката
О любви и прозрении

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]