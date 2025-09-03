Премьер-министр Республики Казахстан Олжас Бектенов провел встречу с Исполнительным секретарем Группы «Эгмонт» Жеромом Бомоном, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства РК

Они обсудили вопросы сотрудничества в рамках направлений, обозначенных ранее в ходе переговоров Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с председателем организации Эльжбетой Франков-Яскевич.

Рассмотрели механизм взаимодействия в сфере противодействия незаконному выводу доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), включая возврат активов и повышение эффективности финансовой разведки.

Жером Бомон высоко оценил проводимые в стране реформы и выразил готовность к развитию партнерства.

Олжас Бектенов отметил значимость Группы «Эгмонт» как ключевой международной платформы в обеспечении финансовой безопасности и подтвердил приверженность Казахстана международным стандартам в сфере ПОД/ФТ.

По итогам встречи участники подчеркнули важность дальнейшего укрепления взаимодействия в целях обеспечения глобальной финансовой стабильности.

Группа «Эгмонт» – международное объединение 182 юрисдикций мира. Организация предоставляет своим членам возможность обмена информацией по специальному защищенному каналу связи. С 2023 года Казахстан выступает региональным представителем в структуре «Эгмонт».