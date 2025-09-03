«Эгмонт» выразил готовность к развитию партнерства с Казахстаном

132

Премьер-министр Республики Казахстан Олжас Бектенов провел встречу с Исполнительным секретарем Группы «Эгмонт» Жеромом Бомоном, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства РК

Фото: пресс-служба правительства РК

Они обсудили вопросы сотрудничества в рамках направлений, обозначенных ранее в ходе переговоров Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с председателем организации Эльжбетой Франков-Яскевич.

Рассмотрели механизм взаимодействия в сфере противодействия незаконному выводу доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), включая возврат активов и повышение эффективности финансовой разведки.

Жером Бомон высоко оценил проводимые в стране реформы и выразил готовность к развитию партнерства.

Олжас Бектенов отметил значимость Группы «Эгмонт» как ключевой международной платформы в обеспечении финансовой безопасности и подтвердил приверженность Казахстана международным стандартам в сфере ПОД/ФТ.

По итогам встречи участники подчеркнули важность дальнейшего укрепления взаимодействия в целях обеспечения глобальной финансовой стабильности.

Группа «Эгмонт» – международное объединение 182 юрисдикций мира. Организация предоставляет своим членам возможность обмена информацией по специальному защищенному каналу связи. С 2023 года Казахстан выступает региональным представителем в структуре «Эгмонт».

#партнерство #юрисдикция #Эгмонт

Популярное

Все
Мост обрушился после ремонта
По лучшим мировым стандартам
Караганда отпраздновала 30-летие Конституции
Эффект ощутим, экономия налицо
В Аккайын пришел природный газ
Учение с увлечением
В Кокшетау запустили водоочистные сооружения
Важное событие для всех
Мы – за будущее!
Села Интернетом обеспечены
Когда покрасить – значит защитить
Хлеба хороши, да условия кабальные…
Танцевали прямо на улице
Важно предотвратить пожары
Главной кузнице военных кадров – 55 лет
Цепная реакция тарифного роста
Рабочая стезя семьи Джексембаевых
«Реал» приедет в Алматы
Есть альтернатива бумажным процедурам
Главная цель – увеличение продолжительности жизни
Гвардейцы поздравили жителей Кокшетау с Днем Конституции
Жители Шымкента не спешат платить
Проезд сделали бесплатным
Новую школу построят в Атырау
Ставки по вкладам физлиц в тенге обновили рекорд XXI века
Aitu: в чем отличие казахстанского мессенджера от WhatsApp и Telegram
«Школу будущего» показали в Жамбылской области
Ради хайпа
Прокуратура на защите конституционных ценностей государства
Как отпразднуют День шахтёра в Карагандинской области
Отслужил и получил грант: солдат из Нацгвардии стал студентом
Представители Конституционного суда встретились с журналистами
Baqytty Bala 2025: таланты без границ
Свобода возможна лишь в правовом поле
В приоритете цифровая безопасность
Мадридский «Реал» приедет в Алматы
Послание Президента 2024: экологическое движение «Таза Қазақстан» объединило более 10,4 млн человек
Кубок Senat Open разыграли в Астане
В новом учебном году за парты сядут 360 тыс. первоклассников
Чистота становится философией жизни
До конца 2025 года в Казахстане введут обязательную маркировку моторных масел
Военнослужащие Нацгвардии провели акцию «Дорога в школу»
Гвардейцы впервые стали чемпионами МВД РК по спортивному самбо
В Кызылординской области все больше сёл отказываются от продажи алкоголя
Гвардеец завоевал бронзу на ЧМ по пляжному самбо в Сингапуре
Где и когда посмотреть результаты конкурса грантов?
Гвардеец стал призёром конкурса по популяризации наследия Абая
В Астане 125 новобранцев дали клятву Родине
Незаконные постройки снесут в Уральске
Четыре человека погибли в жуткой аварии в Актюбинской области
Алматинская область подарила земле Абая скульптуру «Золотой человек»
Дожди и град ожидаются в Казахстане в ближайшие дни
Модернизация на особом контроле
В Павлодаре откроют первую комфортную школу
Аким Мангистау ознакомился с ходом строительства социальных объектов
Бектенов поручил внести предложения по наказанию виновных в срыве дорожных проектов
Госаудит проверил расходы казахстанской науки
Молодой парень утонул на озере Алаколь - ВИДЕО
День строителя
В Сарани строят завод по сборке грузовиков

Читайте также

Соглашение о порядке пребывания казахстанских и армянских г…
Казахстан и Армения договорились о сотрудничестве в области…
Токаев встретился с гендиректором компании China Energy Eng…
Состоялось открытие мастерских Лу Баня в Казахстане

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]