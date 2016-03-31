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Его идеи продолжают жить
Инеш БЕРЖАНОВА
В рамках мероприятия, посвященного памяти известного политического деятеля, состоялась и презентация корпоративного фонда Endowment KazCUU. Автором идеи проекта был в свое время сам Максут Нарикбаев. Он же когда-то выступил с инициативой открытия модернизированной биб­лиотеки университета, ориентированной на всех жителей Астаны, а не только студентов вуза.

К слову, открытие обновленной, модернизированной библиотеки стало только первым этапом проекта. Поскольку в дальнейшем предполагается строительство отдельного корпуса специально для этих целей за счет средств спонсоров, в том числе выпускников КазГЮУ. Между прочим, отдельные аудитории биб­лиотеки были отремонтированы и технически оборудованы именно на деньги бывших студентов вуза. Теперь это именные аудитории, где в том чис­ле будут проводиться семинары, встречи, инициированные «спонсорами» обновленных помещений.

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– В этом и состоит суть проекта Endowment KazCUU, – рассказывает директор фонда Надежда Коробко. – Мы намерены привлекать выпускников вуза к сотрудничеству в пользу университета и нынешних студентов, тех, кто имеет высокие баллы, но кому сложно самим оплачивать свое обучение.

Между тем в КазГЮУ ежегодно выделяется до 80 млн тенге на предоставление грантов и скидок одаренным учащимся, молодым ученым. Теперь же все средства будут проходить через фонд, что позволит упрос­тить процедуру, сделав ее более прозрачной. Кстати, в фонд уже поступило 102 заявления от студентов, желающих перейти на грант. И разработчики проекта обещают рассмотреть каждое из них. Однако удовлетворить смогут просьбы только тех студентов, кто учится на «отлично» и подает большие надежды.
После торжественного открытия мероприятия организаторы пригласили гостей на экскурсию в библиотеку, которая содержит 11 залов. В их числе – залы электронных ресурсов, периодических изданий, редкой и ценной книги, нормативно-правовой и научной литературы. Особое место здесь занимает зал личной биб­лиотеки профессора, док­тора юридических наук Максута Нарикбаева. Его фонд содержит более 3 000 единиц хранения. Это труды ученого, опубликованные в разные годы, по актуальным проблемам государства и права, а также книги, в которых он рассказывает о своем времени, семье и единомышленниках.

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Немалый интерес со стороны студентов вызывает и зал иностранной литературы, открытый при поддержке Минис­терства иностранных дел РК. Свой вклад в открытие зала внесли дипломатические миссии Беларуси, Болгарии, Венгрии, Греции, Индии, России, Саудовской Аравии. А инициатором его создания выступило посольство Южно-Африканской Республики в Казахстане, которое посчитало нужным расширить горизонты знаний студентов о ЮАР, истории и культуре этого государства.

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Хотелось бы также отметить, что все залы библиотеки сделаны по совершенно новому образцу и фактически «подогнаны» под стиль работы и поведение студенческой молодежи. Во-первых, все технологические процессы в библиотеке автоматизированы; во-вторых, они открыты до позднего вечера, что позволяет здесь заниматься даже работающим людям. Кроме того, во всех залах имеется доступ к электронному каталогу и Интернету, расположены зоны для индивидуальной и групповой работы, а также удобные места для отдыха. А для того чтобы не нарушать тишину в биб­лиотеке, в одном из залов даже установлена оригинальная телефонная будка, из которой можно сделать необходимый звонок.

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