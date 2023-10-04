Экибастуз: отопление по графику

Общество
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Екатерина Бескорсая, Павлодарская область

Большинство социальных объектов Экибастуза уже подключено к отоплению, подавать тепло начали

и в жилые многоэтажки.

Как и обещали власти региона, 1 октября Экибастуз вошел в отопительный сезон – на городской ТЭЦ были запущены в работу два котла. За первые два дня октября полностью заполнены теплоносителем восемь магистралей.

Всего в Экибастузе около 400 км теплосетей, из них в этом году заменили 74. После испытаний были устранены все выявленные повреждения. На некоторых старых, наиболее изношенных участках возникают небольшие порывы, но их устраняют в рабочем порядке. «Такой ситуации, какая сложилась в прошлом году, мы не допустим», – заверяет аким Павлодарской области Асаин Байханов.

Но процесс охвата теплом всего города сложный и многоэтапный. Если школы, детские сады, медицинские организации, другие социальные учреждения почти повсеместно уже с отоплением, то к многоквартирным домам его подключение продлится всю нынешнюю неделю.

Отметим, что в Экибастузе 690 многоэтажных жилых домов, осталось завершить подготовку в 14 из них – на этой неделе и они будут готовы к приему теп­ла. Причем 184 дома в городе не имеют формы управления, и еще весной их зак­репили за крупными предприятиями, которые помогли провести соответствующую работу. Ежедневно планируется подключать до 140 зданий. 9–12 октября теплом начнут обеспечивать частный сектор.

На время старта отопительного сезона создан специальный оперативный штаб, запущена «горячая линия» для граждан и организаций – звонки соответствующие службы готовы принимать в круг­лосуточном режиме.

Сейчас все силы специалистов брошены на подачу тепла, затем ключевой задачей станет балансировка между магистралями и микрорайонами, выстраивание гидравлического режима. Здесь большое значение имеет проведенный по поручению Президента технический аудит тепловых сетей. Третий этап – восстановление нарушенного благо­устройства там, где велись «раскопки».

На очередном заседании оперативного штаба Асаин Байханов поручил коммунальным службам, помимо прочего, до конца месяца восстановить изоляцию и утепление труб теплоснабжения на всех участках, где ранее были проведены ремонтные работы. Все это – план на нынешний октябрь.

Аким области подчеркнул, что темпы реконструкции тепловых сетей Экибас­туза в следующем году не снизятся. А если говорить о ТЭЦ, то ключевой объем работ на станции придется именно на нынешний сезон – всего со времени прошлогодней ЧС в ремонт ТЭЦ вложено 18 млрд тенге, из них 10 млрд – по линии собственника, АО «ЦАЭК».

Очевидно, что кризисная ситуация в Экибастузе стала итогом многолетних проблем – в инфраструктуру просто не вкладывали. Немало упущено и в сфере благоустройства города, и минувшим летом, откровенно говоря, было не до того. Но уже в следующем году горожане ждут масштабных преобразований. Запланированы значительные работы по освещению улиц, ремонту дорог, асфальтированию дворов и устройству детских и игровых площадок.

Между совещаниями оперштаба и проверкой хода подключения тепла Асаин Байханов побывал в нескольких типичных для Экибастуза дворах.

– Признаюсь, удручен их состоянием. К сожалению, долгое время городу горняков – флагману электроэнергетики страны – не уделялось должного внимания. И мы это исправим, – заверил глава региона.

За два года будут качественно освещены 279 дворов с установкой фонарных столбов, а не надподъездных лампочек, как это практиковалось прежде. Для чего потребуется выделить 900 млн тенге. Также в 2024 году планируется благоустроить 50 дворов, установить детские и игровые площадки, а также заасфальтировать территорию. Кроме того, будет осуществлена реновация старых мини-футбольных полей.

Настоящей точкой притяжения экибас­тузцев разных возрастов станет парк культуры и отдыха «Шахтер», обновить который попросили горожане во время визита Главы государства в Экибастуз.

К слову, «Шахтер» – самый большой парк Павлодарской области, он занимает площадь 26,8 га. Проектировщики в несколько этапов обсуждали с жителями на общественных собраниях предстоящие изменения. Предварительный проект предполагает создание нескольких зон: массовых мероприятий, тихого отдыха, фудкорта, спорта.

Будут оборудованы дополнительные детские площадки, площадь молодоженов, центральная площадь, холм со смотровой площадкой, площадка для выгула собак. В парке создадут большой искусственный водоем, который послужит и местом для купания, и резервуаром для автоматического полива зеленых насаждений.

Все работы должны проводиться без сноса существующих насаждений – такая задача была поставлена перед проектировщиками с первого дня. А вот отслужившие свой век и уже небезопасные аттракционы демонтируют.

Внедрят здесь и проект по аналогии с павлодарским Ertis Promenade. Каж­дые летние выходные в «Шахтере» будут проходить концерты, массовые мероприятия, показы кинофильмов и так далее.

#ТЭЦ #Экибастуз #отопление

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