Экипаж Нацгвардии спас более 20 детей в Актюбинской области

Всего летчики Нацгвардии МВД РК эвакуировали 43 человека из затопленного поселка Нура в Актюбинской области

Фото: Нацгвардия РК

Экипаж вертолета Ми-171Е столичной воинской части 3656 в составе: командир – подполковник Канат Ахметов, летчик-штурман – старший лейтенант Нурболат Советбеков и бортовой техник – подполковник Асхат Жукин совершали экстремальный облет в Иргизском районе Актюбинской области, когда около 16.30 часов в районе поселка Нура, полностью окруженного водой заметили людей, оказавшихся в безвыходном положении и сигнализирующих о помощи.

Немедленно приняв решение, гвардейцы приземлились в непростых условиях и взяли на борт всех, среди которых большинство были женщины и дети.

После того как летчики доставили пострадавших от паводков в районный центр Иргиз, они направились для продолжения службы в город Актобе.

Отметим, что авиация войск правопорядка принимает активное участие в помощи гражданам, пострадавшим от стихийного бедствия.

На сегодня задействовано 2 военно-транспортных самолета Y-8 и 3 вертолета Ми-171Е Национальной гвардии Казахстана. Ими уже эвакуировано более 1200 человек и доставлено более 91 тонны гуманитарного груза в пострадавшие от наводнений регионы.