Свежий выпуск Экологи в тренде Ольга ЗОЛОТЫХ, Актау

В сфере общественного участия, мониторинга и оценки, взаимодействия с государственными органами организация имеет достаточный опыт, который может быть полезен в реализации поставленных Главой государства задач.

– Я приветствую решение Президента провести пять масштабных институциональных реформ. На фоне экономических затруднений в мире и нашей стране, сложной внешнеполитической обстановки решение о реформах государственного управления важное, ответственное и смелое и при этом крайне перспективное. Президент в очередной раз демонстрирует свою дальновидность, – говорит Кирилл Осин, руководитель НПУ «Эко Мангистау». – Представленная программа «100 шагов» по реализации реформ является конкретной инструкцией к действию.

– Меня, как руководителя общественной организации, привлекает реформа в части формирования подотчетного государства. Импонирует решение о передачи части функций государственных органов общественным организациям, что будет способствовать саморегулированию и развитию местного самоуправления. Сегодня гражданское общество готово взять часть функций на себя для оказания социальных услуг населению. Экологические, детские организации и фонды, работающие с людьми с ограниченными возможностями, сегодня демонстрируют профессиональную работу, высокой оценкой которой является признание жителями качества работы и постоянный рост получателей услуг, – добавляет К. Осин.

Следующим важным шагом, который отмечает руководитель НПУ «Эко Мангистау», является придание особого статуса общественным советам, которые сегодня имеют консультативную рекомендательную функцию, и зачастую деятельность таких советов сводится к исключительной инициативности того или иного государственного органа.

– Внедрение системы формирования бюджета в городах и селах позволит решить накопившиеся годами проблемы, на которые не всегда хватает средств в бюджете. После реформы, в моем понимании, жители сел смогут сами определять приоритетность решения своих проблем. А жители областных центров будут вовлечены в процесс обсуждения городских бюджетов, – отмечает Кирилл Осин.

Отдельного внимания заслуживает механизм реализации озвученных реформ. По его мнению, вовлечение экспертов (в том числе зарубежных), представителей гражданского общества для обеспечения контроля и эффективности принимаемых решений для реализации реформ демонстрирует полную решительность Президента реформировать систему государственного управления. Реализация озвученных реформ позволит существенно изменить представление о государственном управлении и повысить его эффективность.

– Когда-то Сингапур прошел через такие реформы, и я очень надеюсь, что и мы сможем справиться с поставленными задачами и, объединив все наши силы, богатство страны, толерантный народ и эффективные реформы, сможем получить наше казахстанское экономическое чудо, превосходящее сингапурское, – считает Кирилл Осин.



