Экологическая акция «Таза Қазақстан – таза аймақ» стартовала в Кызылординской области

Согласно поручению президента страны, в Кызылординской области началась экологическая акция «Таза Қазақстан – таза аймақ», в ней принимают активное участие все коллективы учреждений города, представители неправительственных организаций, волонтеры, общественники, молодежь и население

Фото: акимат Кызылординской области

Жители проводят уборку и ремонт своих дворов, предприниматели и трудовые коллективы – своих территорий, подрядные организации – территорию вокруг светофоров, остановочных павильонов, дорожных знаков и другой инфраструктуры улично-дорожной сети города.

На ранее объявленном по инициативе акима области двухмесячном субботнике были очищены старые арыки и основные каналы. Наряду с этими работами было посажено около 8000 саженцев ивы.

В этом году планируется посадить 35 тыс. деревьев. За привитыми молодыми побегами ухаживает специально созданное учреждение «Жасыл-Кызылорда». Главная цель - сделать город чище и зеленее.

Также на территории города было расчищено 2 гектара земли, готовится 3 питомника. В настоящее время на этих землях проложены поливные каналы, высажено 50 тыс. саженцев. В дальнейшем будут посажены еще более 15 тысяч саженцев ивы. В направлении Кызылорда-Астана по обе стороны строящейся главной дороги будут высажены саженцы ивы, сформирован зеленый пояс.

Всего в городе 828 улиц. Из них 164 улицы освещены. В этом году дополнительно ведутся работы по освещению 54 улиц. Их содержание осуществляется через местный бюджет.

По городу имеется 254 остановки. В этом году будет установлено 10 новых остановок. Подрядная организация-победитель конкурса по их установке ежедневно проводит мероприятия по уборке прилегающей территории.

Особый уход осуществляется за 52 скверами-аллеями в областном центре. На их территории проводятся уборочные и отделочно-малярные работы со стороны учреждения-победителя конкурса.

На территории города имеется 12 основных каналов, по которым поступает поливная вода. Кроме того, сформированы внутригородские арычные системы. Ответственность за расчистку этих каналов и арыков несет новое учреждение «Жасыл Кызылорда». Кроме того, на Сырдарье поставлены 8 насосных установок, через 33 скважины грунтовых вод в город поступает вода.

В прошлом году при координации акима области, при поддержке спонсоров фасады 26 многоэтажных домов были облицованы панелями из современных материалов. В этом году на средства, выделенные из областного бюджета, будут облицованы и отремонтированы фасады 32 многоэтажных домов.

Кроме того, в прошлом году на средства областного бюджета и за счет спонсоров благоустроены дворы 18 многоэтажных жилых домов. В этом году будут модернизированы дворы 48 многоэтажных жилых домов.