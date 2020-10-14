Экономика страны: реалии и прогнозы

ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ РОСТА

Необходимо также ускорять процедуры отбора и рассмотрения проектов МСБ для кредитования в рамках госпрограмм, обеспечить деятельность бизнеса с соблюдением санитарных норм и масочного режима, проводить мониторинг цен на все виды социально значимых товаров с принятием соответствующих мер по недопущению роста.

– С учетом принимаемых мер по восстановлению деловой активности центральным и местным исполнительным органам необходимо сконцентрироваться на обеспечении достижения целевого показателя по инвестиционным проектам, реализации проектов в рамках госпрограмм «Нұрлы жер», «Нұрлы жол», ГПИИР­ и «Дорожной карты занятости», – отметил Руслан Даленов.

В сфере строительства общий объем выполненных работ увеличился на 10,5%. Поступательные темпы отмечаются в Туркестанской области и Шымкенте. В целом по стране введено в строй порядка 9,6 млн кв. м жилья, что на 9% больше, чем за аналогичный прошлогодний период.

В 13 регионах наблюдается рост инвестиций. Из них наилучшие показатели отмечаются в Туркестанской области и городе Шымкенте. Снижение зафиксировано в 4 регионах – Кызылординской, Атырауской, Западно-Казахстанской и Карагандинской областях.

В большинстве регионов страны отмечается рост объемов произ­водства в промышленнос­ти. Наибольшее увеличение демонстрируют Костанайская, Акмолинская, Северо-Казахстанская области. Снижение динамики в данной сфере зафиксировано в 5 регионах: Кызылординской, Мангистауской, Атырауской, Восточно-Казахстанской областях, а также в Шымкенте.

В сентябре текущего года наибольшие темпы производственной активности отмечались в сельском хозяйстве, строительстве, образовании, технической и финансовой деятельности, торговле, транспорте и других сферах. Динамика горнодобывающей промышленности снизилась на 2,2%, в то время как темпы обрабатывающей промышленности увеличились на 3,3%.

Наблюдается рост инвестиций в целом в экономике без учета горнодобывающей промышленности. Объемы инвес­тирования выросли в сферах здравоохранения на 85,7%, связи – на 62,4%, водоснабжения – на 27,4%, в жилищном строительстве – на 25,2%, в АПК – на 15,1%, в обрабатываю­щей отрас­ли – на 7,3% и на транс­порте – на 5,7%.

За 9 месяцев выросли темпы производства в обрабатываю­щей промышленности: в автомобилестроении – на 51,6%, фармацевтике – на 39,8%, секторе металлоизделий – на 18,9%, бумажной индустрии – на 15,1%, легкой промышленности – на 14,1%.

Увеличился экспорт готовой и обработанной продукции. В январе – августе экспорт автомобилей вырос в 5,7 раза, ферросплавов – в 5,4 раза, пруток из железа – на 33,1%, титановых слитков – на 9,5%, масла подсолнечного – на 86,1%.

При этом на фоне роста экспорта, производственной и инвестиционной активности несырьевого сектора многие отрасли сферы услуг демонстрируют восстановительный рост. Так, за 8 месяцев 2020 года экспорт составил 31,9 млрд долларов, что обеспечило положительное сальдо торгового баланса на уровне 8,1 млрд долларов.

Почти все отрасли реального сектора и отдельные виды услуг (строительство, информация и связь, сельское хозяйство, обрабатывающая промышленность) демонстрируют положительные темпы роста. Снижение показателей наблюдается в таких сферах, как транспорт и торговля, административное обслуживание, операции с недвижимым имуществом, проживание и питание.

О развитии экономики и перс­пективах доложил министр национальной экономики Руслан Даленов, который отметил тенденцию роста деловой активности в сфере услуг, а также стабильную работу отраслей реального сектора (2,2%). Отрицательная динамика роста ВВП сократилась с 3% до минус 2,8% в январе – сентябре. Годовая инфляция сохранилась на уровне 7%.

ФИНАНСОВЫЕ СТИМУЛЫ

Как сообщил глава Нацбанка Ерболат Досаев, сегодня на фоне второй волны пандемии и введения новых ограничительных мер мировые финансовые и товарные рынки остаются достаточно волатильными. Индексы глобальных фондовых рынков в основном определяются двумя факторами – распространением коронавируса в мире и президентскими выборами в США.

В сентябре 2020 года годовая инфляция в Казахстане сохранялась на уровне 7%. В августе наблюдалось некоторое замедление роста цен на продовольственные товары (с 10,9% до 10,8%), в том числе на мясную и молочную продукцию, а также яйца. Годовой рост цен на непродовольственные товары сохранился на уровне 5,5%, на платные услуги ускорился с 3,4% до 3,6% в сентябре на фоне роста тарифов на электроэнергию и услуги образования.

Проведенный Нацбанком опрос домохозяйств по инфляционным ожиданиям за сентябрь показывает, что краткосрочные и долгосрочные оценки перспектив развития стали более позитивными.

Оценки текущего и будущего материального положения домохозяйств улучшились по сравнению с июлем-августом нынешнего года. В целях сдерживания темпов годовой инфляции базовая ставка сохранена на уровне 9% с процентным коридором +⁄-1,5%.

Международные резервы Казахстана на конец сентября сос­тавили 91,1 млрд долларов, сократившись за прошедший месяц на 3,1%. Золотовалютные резервы Нацбанка за сентябрь снизились до 33,8 млрд долларов из-за падения цен на золото на 4%, а также на фоне сокращения средств БВУ.

Активы Национального фонда составили 57,33 млрд долларов, сократившись за месяц на 1,36 млрд в результате отрицательного разрыва между поступлениями в фонд и выделениями гарантированного трансферта в республиканский бюджет, а также отрицательной корректировкой финансовых рынков. Тем не менее инвестиционный доход с начала 2020 года составил около 1,5 млрд долларов.

Депозиты в банковской системе на конец августа составили 20,7 трлн тенге, увеличившись с начала года на 8,7%. Тенговые вклады выросли на 14,2% до 12,4 трлн, валютные – на 1,4% до 8,3 трлн тенге. Уровень долларизации депозитов за 8 месяцев текущего года снизился до 40,2%.

По данным Национального банка, кредиты экономике с начала года увеличились на 2,4% (до 14,2 трлн тенге) на конец августа в результате рос­та долгосрочных кредитов на 3,1% (с 372,3 млрд до 12,2 трлн тенге). Краткосрочные кредиты уменьшились на 2,2%.

Национальным банком принята Концепция по развитию финансовых технологий и инноваций на 2020–2025 годы, которая определяет ключевые приоритеты. Как сообщил Ерболат Досаев, во-первых, это выстраивание фундамента цифрового финансового рынка, чтобы обеспечить возможности предоставления финансовых услуг в цифровом формате. Во-вторых, использование технологий для структурной перестройки финансового рынка за счет сокращения общих издержек в отрас­ли, повышения эффективности и создания новых точек роста. В-третьих, стимулирование устойчивого развития рынка через выработку условий для здоровой конкуренции и улучшения коллаборации между участниками.

В рамках реализации концепции с 1 октября Национальный банк запустил в промышленную эксплуатацию сервис удаленной биометрической идентификации для получения финансовых услуг без физического посещения финансовой организации.

СОСТОЯНИЕ НАЛОГООБЛАГАЕМОЙ БАЗЫ

Как доложил министр финансов Ерулан Жамаубаев, за истекший период доходы госбюджета составили 6,1 трлн тенге (95,5% от плана). В республиканский бюджет доходов поступило на сумму 3 трлн 853 млрд тенге (85,8%). Неисполнение плана по доходам составило 638 млрд тенге, из них налоги – 791 млрд тенге.

Неналоговые поступления перевыполнены на 154 млрд тенге. Основные суммы неисполнения приходятся на НДС и КПН, что стало следствием падения цен по основным экспортным позициям в среднем на 13,3%, увеличения числа бездействующих налогоплательщиков за первое полугодие на 10,6 тыс., в том числе юридических лиц – на 5,5 тыс.

В числе других причин – снижение сумм заявленных авансовых платежей по 850 крупным налогоплательщикам по сравнению с 9 месяцами прошлого года на 243,5 млрд тенге, а также уменьшение поступлений от БВУ на 10,2 млрд тенге.

Основное уменьшение приходится на сферу горнодобывающей промышленности, где обороты сократились на 33%, или на 4,3 трлн тенге. Факторами влияния здесь также являются падение деловой активности 11 тыс. налогоплательщиков, от которых поступления уменьшились на 486 млрд тенге, снижение товарооборота РК с третьими странами на 11,9%, со странами ЕАЭС – на 11,1%.

В то же время перевыполнен план по НДПИ и ЭТП на сырую нефть. Доходы местных бюджетов исполнены на 118% (2 трлн 274 млрд тенге). В целом план перевыполнен на 348 млрд тенге.

Расходы государственного бюджета исполнены на 99,5%, рес­публиканского – на 99,8%, местных бюджетов – на 99,5%. Расходы республиканского бюджета составили 10 трлн 272 млрд тенге, местных бюджетов – 5,6 трлн тенге.

За прошедшие 9 месяцев камеральным контролем было охвачено более 1,2 млн процедур госзакупок на сумму 9,1 трлн тенге. По итогам проверок предупреж­дены нарушения на 726 млрд тенге, установлено финансовых нарушений на сумму 177 млрд тенге. Для повышения эффективности деятельности объек­тов аудита дано 1 236 рекомендаций. Из них на сегодня исполнено 1 006.

О ситуации в промышленнос­ти и энергетическом секторе и АПК доложили министры индустрии и инфраструктурного развития Бейбут Атамкулов, энергетики – Нурлан Ногаев, сельского хозяйства – Сапархан Омаров.

ОЦЕНКИ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Как отметил в своем докладе Руслан Даленов, консенсус-прог­ноз международных организаций по росту мировой экономики в текущем году составляет -5% с последующим ростом в

2021-м. МФО оценивают реальный рост экономики Казахстана на 2020 год в пределах от -2,3 до -2% с последующим устойчивым положительным ростом со следующего года.

С учетом текущих тенденций в секторах экономики рост ВВП в 2020 году прогнозируется на уровне 2,1%. При этом номинальный ВВП оценивается в объеме 69,8 трлн тенге. Инфляция сос­тавит 8%.

Предлагается увеличить прог­нозную цену на нефть с 20 до 40 долларов за баррель. За январь – сентябрь средняя цена на нефть составила 42 доллара за баррель. Объем добычи по уточненному плану составит 85 млн тонн. Экспорт товаров увеличится до 45,5 млрд долларов, импорт – 33,8 млрд долларов. Прогнозируется увеличение положительного торгового баланса на 3,2 млрд (до 11,7 млрд долларов).

Доходы республиканского бюджета (без учета трансфертов) в 2020 году оцениваются в объеме 6,5 млрд тенге, расходы – в пределах 14,5 трлн тенге с увеличением на 205 млрд тенге относительно утвержденного показателя. Прогнозируемый уровень дефицита бюджета сохранен на уровне 3,5% к ВВП.

В целом, как отметил глава МНЭ РК, уточнение прогноза учитывает текущие экономические тенденции и способствует эффективному завершению финансового года. Это мнение подтвердил и председатель Национального банка РК Ерболат Досаев, который отметил, что уточненный прогноз ВВП на 2020 год соответствует оценкам Национального банка.

Прогноз роста кредитов на 2020 год уточнен с 0,5% до 2,4% с учетом наблюдаемого роста с начала года. В первом полугодии текущий счет платежного баланса сложился с профицитом в размере 1,7 млрд долларов за счет снижения доходов к выплате прямым инвесторам.

По итогам 2020 года ожидает­ся дефицит текущего счета в размере 4,2 млрд долларов (-2,5% от ВВП). Экспорт товаров сок­ратится на 21,7% до 45,5 млрд долларов в результате снижения цен на нефть и металлы, а также сокращения объемов добычи неф­ти ввиду соблюдения условий сделки OПEК+. Дальнейшая динамика состояния текущего счета платежного баланса, по мнению главы Нацбанка, будет определяться ситуацией на сырьевых рынках, отложенным спросом и ускорением реализации инвес­тиционных проектов после их «заморозки» в 2020 году.

Как отметил первый заместитель Премьер-министра Алихан Смаилов, по поручению Главы государства основной задачей уточнения стало оказание материальной поддержки медикам и принятие упреждающих мер по возможной второй волне распространения пандемии. Для решения данных задач увеличены расходы бюджета. До конца текущего года все обязательства перед медработниками будут выполнены.

Подводя итоги рассмотрения повестки заседания, Премьер-министр Аскар Мамин отметил, что в целом экономика Казахстана, несмотря на серьезное влияние пандемии и глобального экономического кризиса, демонстрирует рост показателей как в реальном секторе, так и в сфере услуг. При этом он поручил акимам регионов активизировать работу для обеспечения эффективной реализации всех задач, поставленных Главой государства. В отношении доходной части бюджета до конца года необходимо достигнуть полного исполнения утвержденного плана.

– По части исполнения бюджета в текущих условиях руководители центральных и местных органов должны обеспечить эффективное и своевременное освоение до конца года. Осталось 3 месяца, и нужно приложить усилия для завершения всех проектов и реализации планов, – отметил Аскар Мамин.