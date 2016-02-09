Экосистема взывает: SOS

Мощное землетрясение магнитудой 6,4 балла произошло на Тайване в минувшую субботу. К утру понедельника число погибших выросло до 35 человек, при этом судьба еще 117 остается неизвестной, передает Reuters.Усилия спасателей сосредоточены на разборе завалов, оставшихся от рухнувшего 17-этажного здания в двухмиллионном мегаполисе Тайнане. Поблизости находятся члены семей тех, кто оказался под обломками. Спустя более чем двое суток удалось извлечь живыми женщину и мужчину.Эпицентр подземных толчков располагался в 43 км к юго-востоку от Тайнаня. Очаг залегал на глубине 23 км. Большинство погибших оказалось погребено под обломками многоэтажного жилого комплекса «Золотой дракон». Всего в городе обрушились девять домов. При этом местные власти отмечают, что пока рано говорить о том, почему рухнуло одно из самых больших зданий. По предварительным данным, это могло произойти из-за того, что оно было построено из некачественных материалов с нарушением норм и требований.В это же время землетрясение магнитудой 5,2 балла было зафиксировано на Филиппинах. Его эпицентр находился в 177 км к юго-востоку от столицы страны Манилы и в 8 км к юго-востоку от Сан-Франциско (США).Сильнейшая за полвека засуха охватила Эфиопию. Некоторые государства уже поспешили на помощь этой стране, но, как пишут СМИ, поступающие из-за рубежа средства недостаточны: для предотвращения гуманитарной катастрофы требуется собрать как минимум 450 млн евро, сообщает агентство Somalistate.Из-за гибели урожая и домашнего скота 10,2 млн жителей этой страны в ближайшие месяцы грозит голод, пик которого, как ожидается, придется на август. Между тем представители гуманитарных организаций считают, что реакция международного сообщества на сей факт крайне слабая. Его сейчас больше интересует безо­пасность и, соответственно, очаги конфликтов, связанных с ситуацией в Сирии и продолжающимся миграционным кризисом.Проблемы бедного африканского государства нынче политиков волнуют меньше, а ведь на этот раз от засухи здесь страдает гораздо больше людей, чем в 1984 году. Причиной затянувшейся жары, наблюдающейся как в Эфиопии, так и в Сомали, стал природный феномен Эль-Ниньо – аномальное повышение температуры поверхности экваториальной части Тихого океана.Число жертв сильнейшего оползня в китайской провинции Гуандун превысило несколько десятков человек. Он сошел в промышленном парке города Шэньч­жэня в результате скопления грязи и мусора на незаконной свалке. За время поисковой операции, которая продолжается до сих пор, обнаружены тела 73 погибших, еще четыре человека считаются пропавшими без вести.По словам местных жителей, последние два года рядом с индустриальным парком сваливался рыхлый грунт и строительный мусор. Позже министерство земельных и природных ресурсов КНР сообщило в своем официальном аккаунте в социальной сети Weibo (китайский аналог Twitter), что комиссия госсовета по расследованию инцидента установила причину случившегося – нарушение правил безопасности на производстве, а не геологическое бедствие.По данным агентства, из 17 госпитализированных человек 11 уже выписаны. Все 42 подозреваемых в ответственности за сход оползня арестованы. Поисково-спасательные работы продолжаются.По последним данным, все сотрудники компаний, пострадавшие от оползня, перемещены на новые места, фермеры получили компенсацию, родственники погибших также достигли соглашения по выплате им денежных средств.Мексика продолжает страдать от сильнейших морозов. В 23 штатах страны введен режим ЧС, благодаря чему замерзающие мексиканцы получат гуманитарную помощь. В последние дни наиболее сложной из-за снегопадов остается ситуация в центральных и северных штатах. Здесь температура воздуха достигает местами минус 17 градусов.Согласно обращению Национального управления гражданской обороны, в населенные пункты, где проблема ощущается наиболее остро, направляются продукты, одеяла и матрасы. За счет средств Фонда по ликвидации последствий стихийных бедствий помочь удастся более чем 500 тыс. человек.Сложнее всего приходится жителям северных и центральных штатов Мексики. В штатах Сонора и Чиуауа морозы держатся с конца декабря 2015 года. Тогда в обоих штатах был объявлен режим ЧС. Из-за холодов погибли три человека, сильно пострадали сельскохозяйственные посевы. Всего страну пересекли 34 холодных фронта и 8 зимних штормов. И это еще не все – к концу зимы число подобных погодных феноменов достигнет 60.Первый снег в истории метео­наблюдений официально зарегистрировали и в Кувейте. Стоит отметить, что в последнее время над странами Персидского залива навис холодный циклон, опустив столбик термометра до плюс трех градусов по Цельсию. В связи с этим в конце января жители Эль-Кувейта смогли первый раз в своей жизни наблюдать за падением настоящих снежинок. Эта природная аномалия может и прекрасна, но она говорит о глобальных изменениях на всей планете, которые неизвестно к чему приведут.Циклон на целую неделю принес в Калифорнию проливные дожди и порывистый ветер. Десятки тысяч людей остались без света, сообщает телекомпания ABC7 Los Angeles.Стихия разбушевалась на тихоокеанском побережье США еще в прошлый понедельник. Сильнее всего пострадали Сан-Диего и его окрестности. Порывы ветра здесь местами достигали 35 м⁄с, из-за этого произошли обрывы линий электропередачи. В результате без света осталось более 40 тыс. человек. Еще около 30 тыс. лишились электроэнергии в округе Сан-Франциско. Всего 150 тыс. жителей штата остались без света.В самом городе Сан-Франциско местные власти выпустили предупреждение о возможных подтоплениях, в первую очередь в прибрежных районах. Порывистый ветер вырывал с корнем деревья и ломал толстые сучья. Из-за этого повреждены автомобили, ущерб нанесен и некоторым зданиям. Известно как минимум об одном погибшем: женщину в Пасифик Бич придавило в машине поваленным деревом. В горных районах штата закрыты некоторые дороги. Сейчас циклон, который принес непогоду в Калифорнию, продвигается на восток, далее он двинется на центральные штаты.Десятки зданий, в том числе жилых, были повреждены из-за торнадо в восточной части американского штата Миссисипи и на западе соседней Алабамы. Об этом сообщили представители местных властей. По их данным, в общей сложности зафиксированы шесть смерчей. Информации о пострадавших не поступало.Среди поврежденных зданий – школы, церкви и тюрьма. В настоящее время власти производят оценку нанесенного ущерба. Сотрудники чрезвычайных служб обследуют поврежденные дома, не исключается, что под обломками могут находиться люди.Не по-джентльменски поступил шторм по имени «Генри», ставший причиной усиления ветра на всей территории Великобритании. В центральных и южных графствах его порывы не превышали 22 м⁄с, по северу Англии и в Уэльсе при «желтом» уровне предупреждения штормило при 25–30 м⁄с, а в Шотландии шквалы достигали скорости 40 м⁄с. Рекордная скорость ветра в 45 м⁄с была зафиксирована на мосту Tay Bridge в городе Данди.Из-за обрыва проводов под мощными порывами ветра без электроснабжения почти на сутки остались 3 000 домов в северных областях Шотландии. Главное шоссе, ведущее на север, – трасса А9 была закрыта из-за оползня в горах в районе Хелмсдейла. Многие местные дороги на севере Англии оказались временно заблокированы упавшими деревьями. В зоне максимальной штормовой активности наблюдались повреждения и обрывы плохо закрепленных конструкций и элементов кровли.Службы быстрого реагирования всю неделю закрывали мосты и дороги, а метеорологи настоятельно просили автомобилистов не выезжать на междугородние трассы без экстренной необходимости. При этом сильные дожди могут спровоцировать локальные подтопления, в связи с чем Шотландское агентство по мониторингу окружающей среды издало 27 предупреждений о возможных наводнениях и определило 11 зон с максимальным риском потопа.В национальном парке Лос Алерсес на юге Аргентины уже две недели бушуют лесные пожары. Причем в ближайшие дни специалисты ожидают ухудшения ситуации из-за роста температуры воздуха и сильного ветра.Огонь был обнаружен на территории парка еще 21 января. Он находился в труднодоступном месте, где нет туристических маршрутов и дорог. Руководство парка тем не менее считает, что причина пожара – преднамеренный поджог. За первые пять дней огнем была охвачена территория в 1,7 гектара. Затем на время огонь удалось остановить. Но накануне пожар вновь начал распространяться.Над локализацией огня работают 200 бригад пожарных, четыре самолета и три вертолета. Работу вертолетных экипажей затрудняет сильный западный ветер, который дует со скоростью 25−35 м⁄с. Пожарные бригады стараются добиться максимального контроля над распространением огня, так как в ближайшие дни природа будет не на стороне людей: ожидается рост температуры воздуха.Толстое одеяло дыма поднялось и от пожара, произошедшего в горной местности недалеко от Боготы, Колумбия. По данным местных СМИ, власти столицы страны объявили предупреждение «желтого» уровня из-за дыма, который сильно влияет на качество воздуха.Колумбия переживает засуху и острую нехватку воды. Правительство настаивает на том, что домохозяйства должны экономно использовать воду, тем временем засушливые метеоусловия стали причиной высокого уровня пожаро­опасности.