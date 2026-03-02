Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Суд Астаны вынес приговор в отношении бывшего директора школы-гимназии №81 Astana English School Гульнар Садыковой, сообщает Kazpravda.kz

Она признана виновной в хищении бюджетных средств и денег родителей в особо крупном размере.

Согласно материалам дела, Садыкова совместно с главным бухгалтером организовала схему присвоения средств, поступавших за оплату дополнительных образовательных услуг: предшкольной подготовки и летних лагерей. Общая сумма ущерба составила около 900 млн тенге.

Кроме того, в штате учебного заведения числились «мертвые души» — родственники директора, которые фактически не работали, но получали заработную плату. Таким образом было похищено еще 28 млн тенге.

Суд назначил Садыковой наказание в виде восьми лет лишения свободы. В счет возмещения ущерба государству конфисковано имущество осужденной, включая частный дом площадью 500 кв м, автомобиль, ювелирные изделия и брендовые аксессуары.