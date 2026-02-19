Юн Сок Ёль признан виновным в руководстве мятежом в 2024 году, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Известия

Также южнокорейский суд приговорил бывшего министра обороны страны Ким Ён Хёна к 30 годам тюрьмы за участие в мятеже, следует из официальной трансляции заседания суда.

«Подсудимый Ким Ён Хён приговаривается к 30 годам тюремного заключения», - постановил суд.

Суд признал Ким Ён Хёна виновным в участии в мятеже, связанном с военным положением, которое бывший президент страны Юн Сок Ёль ввел в декабре 2024 года.

Юн Сок Ёль обвинялся в сговоре с бывшим министром обороны и другими лицами с целью организации беспорядков с целью подрыва Конституции путем незаконного объявления военного положения в отсутствие войны или эквивалентного чрезвычайного положения в стране.

Ранее прокуратура запросила для Юн Сок Ёля смертную казнь, минимальное возможное наказание в таком случае составляло пожизненное заключение.

Юн Сок Ёль 3 декабря 2024 года объявил в стране военное положение, мобилизовав войска и полицию. Они оцепили здание Национального собрания страны и не давали законодателям войти внутрь.

Он также приказал, по версии следствия, арестовать спикера национального собрания и лидеров правящей и основной оппозиционной партий.

Депутаты подняли гражданский протест, прорвались через оцепление и собрались на экстренное пленарное заседание, в ходе которого проголосовали за отмену военного положения спустя всего несколько часов после его введения.

Президент в ответ согласился его отменить, после чего парламент проголосовал за его импичмент.