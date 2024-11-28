Экспертный совет - эффективный механизм для укрепления диалога и партнерства

Али Мұхамбет, ведущий эксперт отдела европейских и американских исследований КИСИ при Президенте РК

Казахстанско-российский экспертный совет (КРЭС) стал коммуникационной площадкой для экспертного взаимодействия. Заседание КРЭС позволило укрепить диалог по торгово-экономическому и гуманитарному трэкам двусторонних отношений.

Фото: КИСИ

Реалии современной конъюнктуры международных отношений требуют активного углубления экспертного диалога между странами.

Главными приоритетами работы площадки КРЭС являются укрепление взаимоотношений между научно-экспертными сообществами Казахстана и России и проведение содержательного анализа в формате доверительного экспертного диалога.

Подобные взаимоотношения представляют собой не только формат двусторонней дипломатии, но и системный методологический подход, направленный на углубление взаимопонимания и минимизацию эпистемологических искажений, способных оказать негативное воздействие на развитие двусторонних отношений.

Заседание не только создает возможность для профессионального диалога и повышения эффективности совместных проектов, но является продуктивным механизмом предотвращения распространения стереотипов, предоставляя взвешенную, без эмоционального окраса оценку поступательного развития межгосударственных отношений.

Кроме того, совет может стать моделью для других стран региона, демонстрируя, как через экспертный диалог можно решать сложные вопросы и добиваться развития добрососедских отношений.

Сегодняшнее заседание - еще одно подтверждение приверженности двух государств дальнейшему укреплению сотрудничества. Экспертный диалог вносит качественный вклад в обеспечение взаимовыгодного сотрудничества между Казахстаном и Россией.