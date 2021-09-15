​Экспертное решение

В Послании народу Казахстана Касым-Жомарт Токаев поставил перед Правительством, можно сказать, общенациональную задачу – создать Концепцию управления госфинансами. Безусловно, она должна быть разноплановой и затрагивать все секторы отечест­венной экономики. А во главе угла должны стоять принципы эффективного планирования и рационального, даже рачительного подхода к государственным тратам.

«Перезагрузка» процессов бюджетирования коснется и строительной отрасли. Глава государства отметил в своем выступлении лишь один момент – завышение сметной стоимости проектов, и поручил кардинально пересмотреть действующую нормативную базу и практику. О том, какие еще сложности и проблемы мешают навести порядок в строительстве за счет бюджета, знают эксперты во всех регионах республики. Сегодня своим мнением на этот счет делятся представители Павлодарской области.

Александр Терентьев, генеральный директор ТОО фирма «Стальмонтаж»:

– Как для любого гражданина основной закон – Конституция, так и на стройплощадке основной закон – проектно-сметная документация, прошедшая госэкспертизу, если мы говорим о бюджетных объектах. Если, допустим, проектировщики могут что-нибудь «накрутить» в пользу третьего лица, то для недопущения этого существует институт государственной экс­пертизы, которая не меньше проектировщиков ответственна за «наполнение» проекта.

Сметы составляются по единым нормам и правилам, есть единые расценки. Конечно, смета может быть увеличена и в процессе строительства из-за внесения корректировок, но чем качественнее проект, чем основательнее подошли к нему на этапе экспертизы, тем больше порядка будет с освоением бюджетных средств. Поэтому вопросам контроля на этих двух этапах и повышения профессионализма участников нужно уделять больше внимания.

Но, на мой взгляд практика, одна из ключевых проблем строи­тельства сегодня – несовершенная процедура проведения конкурсов на производство работ. К этому этапу гораздо больше вопросов.

Сейчас критерий для определения победителя – низкая цена, предложенная за работу. Помимо допустимого демпинга в 10% участники конкурса в попытке выиграть объект предлагают необъяснимые скидки. И здесь начинается самое интерес­ное. Сметный сводный расчет состоит из конкретных затрат, а уже когда определилась базовая стоимость, начинаются «накрутки» – на непредвиденные, накладные, плановые расходы, зимнее удорожание, «стесненность» (если здание или сооружение будут возводить где-то на промышленном объек­те или в застроенном райо­не города), НДС, коэффициент на инфляцию...

Если убрать все эти коэффициенты, то получите прямые затраты – то, из чего состоит возведение объекта: стройматериалы, труд людей, стоимость услуг транспорта и механизмов. Так вот: зачастую участники госзакупок дают такую скидку, которая приводит к тому, что итоговая сумма не покрывает даже прямых затрат по смете. И здесь вопрос: за счет чего они будут строить и укладываться в заявленный бюджет? За счет использования некачественных материалов? Их замены, точнее, подмены более дешевыми? Неуплаты налогов или зарплаты?

Всегда задаюсь этими вопросами и предлагаю хотя бы раз сделать расчет: допустим, выиграла компания конкурс на строительство объекта за 2 миллиарда тенге благодаря скидке в 20%, а это 400 миллионов, тогда пусть покажет, за счет каких статей расходов она обеспечит удешевление при выполнении требований проекта?

Складывается впечатление, что в таких случаях идут на конкурс, зная заранее, что не закончат объект. Или конкурс забирают любой ценой, чтобы перекрыть новыми деньгами другой объект, который строят по ранее выигранному таким же способом конкурсу. И этот процесс продолжается, пока «пузырь» не лопнет...

Считаю, нужно вернуть в закон о госзакупках принципиальное требования по опыту работы, наличию собственных механизмов, производственной базы: если у фирмы все это имеется в собственности, раньше добавлялась условная скидка.

Сейчас на это никто не смот­рит. А это неправильно – строи­тельная организация должна быть основательной, с постоянными инженерно-техническими кадрами, с производственным бюро. Когда конкурс выигрывает фирма, у которой ничего нет, начинается субподряд. И вот здесь тоже не мешало бы законодательно запретить отдавать в субподряд более 20% объема работ – основное делать надо собственными силами, а уже для чего-то специфического искать поддержку извне.

Еще один вариант наведения порядка в сфере государственной стройки – типовое строительство. Применимо для школ, детсадов, поликлиник и так далее. Вот, к примеру, типовая школа на 1 200 мест – в ней ничего менять не нужно: красивая, уютная, функциональная, ее уже тысячу раз посмотрели и испытали. Тогда, спрашивается, зачем каждый раз отдавать деньги на проектирование?

Плюс, когда мы строим эту школу, на практике находим какие-то ошибки, говорим о них проектировщику, согласовываем, переделываем, то есть проект с каждым разом становится лучше. И если есть такой вариант, который уже «обкатали», то, конечно, его можно применять повсеместно. Мы не предлагаем брать для повтора проекты 30-летней давности, есть немало современных проверенных проектов.

А вот там, где дело касается жилых зданий, можно применять другие подходы, которые помогут навести порядок, – экономить средства, ускорять сроки возведения без потери качества.

Откровенно говоря, страна не успевает строить квадратные метры, а заводы не успевают выпускать кирпич. Если дорога приводит в тупик, из нее есть один выход – вернуться. И вот мы могли бы вернуться к советскому опыту массового панельного строительства, наполнив его уже современными технологиями и новым архитектурным исполнением.

Домостроительные комбинаты с крупноблочными панелями – это быстро, дешево, удобно. Для бюджетного строительства – хороший вариант, тем более что можно применять современные достижения стройиндуст­рии. В эпоху, когда не хватает разнорабочих, квалифицированных каменщиков, мощностей кирпичного производства, панельное домостроение – решение жилищного вопроса.

Арман Бекбосынов, начальник управления градостроительного и земельного контро­ля Павлодарской области:

– Строительная отрасль сейчас испытывает серьезные труднос­ти – нехватку кадров, производственных мощностей, удорожание стройматериалов. Нет и такого комплексного подхода, какой был во времена мощных строительных трестов и комбинатов ЖБИ.

Существенно изменилось и законодательство: достаточно отметить, что государственная архитектурно-строительная инспекция уже не может посещать объекты по собственной инициативе. Из профильного Закона «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в РК» в 2014 году исключено само понятие «инс­пектирование».

Многочисленные поправки привели к тому, что инспекторов на стройках нет – ответственность за соблюдение нормативов фактически возложена на подрядчиков и организации технадзора. Аналогичная ситуация и в сфере производства строительных материалов.

Вообще, на рынке не хватает ответственных подрядчиков, проектировщиков, способных своевременно и качественно выполнить работы, применять современные технологии, что обеспечило бы и высокое качест­во, и экономию средств.

Проанализировав ситуацию по региону и стране, мы разработали «дорожную карту» развития строительной отрасли в Прииртышье.

В первую очередь предлагаем внедрять практику домостроительных комбинатов, как альтернативу кирпичному применять монолитно-каркас­ное и комбинированное строи­тельство, другие передовые технологии.

В рамках «дорожной карты» планируется создать цифровую модель областного центра с определением возможных точек застройки и направлений развития инженерно-коммуникационной инфраструктуры.

Много внимания уделили воп­росам проектирования, потому что здесь высоки коррупционные риски и ошибки – именно в проектах закладывается «финансовый резерв» для нечистоплотных участников строительства. Чтобы снизить риски, планируем приобретать готовые и уже опробованные проекты с использованием базы данных госэкспертизы, сократить разработку новых проектов. Важно и своевременное их согласование с поставщиками коммунальных услуг. Все это будет способствовать пре­дотвращению удорожания сметной стоимости.

С одной стороны, хорошо, что рынок расширяется, приходят новые участники. Но при этом в погоне за прибылью нередко новички забывают об ответственности, когда делают заказы в короткие сроки, а это влияет на качество. Допустим, главный инженер проекта может выезжать на место, добросовестно изучать местность, грунт и так далее, а случается и так, что данный этап игнорируют. Здесь нужно усиливать контроль.

На разных совещаниях, где поднимают проблему сорванных сроков бюджетного строительства, часто звучат упреки именно в адрес проектировщиков. Но я всегда говорю представителям государственных органов, которые выступали заказчиками: в свое время, раз уж вы принимали проектные работы, ежемесячно должны были проверять ход выполнения своего заказа. И в «дорожной карте» мы акцентировали внимание на сопровождении проектно-изыскательских работ со стороны заказчика. Разработали подробные регламенты, чтобы даже начинающие сотрудники госорганов ничего не упускали из виду.

Мария Климкина, начальник отдела генплана и транс­портного строительства ТОО КазПИИ «Казахстанпроект»:

– Хотелось бы больше порядка в этапах согласования и проектирования. Допустим, мы берем тендер на проектирование с определенным сроком. Делаем эскиз, согласовываем с заказчиком и сразу прис­тупаем к рабочим чертежам. Параллельно согласовываем проект еще и с различными инстанциями: водоканалом, ПРЭК, экологами.

Но процесс именно этого согласования очень долгий. В результате получается, что у нас вроде как готов проект, по договору мы должны его уже сдавать, а коммунальные организации только начинают присылать свои условия, на которых они смогут согласовать проект.

Должна же быть такая последовательность, которую неплохо было бы закрепить: мы сделали эскиз, согласовали его со всеми заинтересованными сторонами, получили техусловия на электричество, воду и тепло, и только потом приступили к проектированию. Это снимет многие вопросы к «переделкам», затягиванию сроков и, соответственно, к качеству.

А вот в вопросах ценообразования многое зависит от контроля. Если два очень похожих, например, детских сада в селах одной области имеют разную сметную стоимость, то на это возможны и объективные причины. В одном селе есть завод ЖБИ, а для другого нужно бетонные изделия везти за 100 километров. Вероятно, у одного из объектов дорогие подготовительные работы, например, перекладка инженерных сетей или водопонижение. Я хочу сказать, что государственная экспертиза ничего лишнего не пропустит, ведь ее задача максимально удешевить проект.

Другое дело – частная экспертиза. Зачастую в таких структурах работают некомпетентные специалисты, которые проверяют только комплектацию и оформление чертежей, но не принятые проектные решения. Поэтому, безусловно, контроль над частной экспертизой должен быть усилен. Каждого эксперта должны аттестовать и периодически проверять.

Еще одна проблема отрасли – вопиющая некомпетентность чиновников, ответственных за проектирование какого-либо объекта, если мы говорим о госзаказах. Есть госслужащие, которые хотя и не знают детали, но когда показываешь им нормы, изучают вопрос досконально, и тогда совместная работа приносит удовольствие. Но есть люди, которые уверовали в то, что они настоящие большие начальники, а их слово – закон, даже если оно идет вразрез с нормами СНиПов и здравым смыслом.

Например, когда уже готовы чертежи на освещение улиц, они могут решить, что нужно ставить не бетонные опоры, а металлические. А это значит, что линия электропередачи будет не воздушная, а кабельная. Фактически, заказчик хочет иметь два различных проекта по цене одного. Иначе он не подпишет акты о приеме работы. Я не знаю, глупость это или, наобо­рот, хитрость, но работать с непорядочными людьми очень тяжело и накладно.