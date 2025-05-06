Экспорт продукции химпрома превысил 2 млрд долларов Правительство 6 мая 2025 г. 3:32 3 Марина Демченко специальный корреспондент Перспективы развития химической и нефтехимической промышленности рассмотрены на заседании Правительства под председательством Премьер-министра Олжаса Бектенова инфографика предоставлена пресс-службой Правительства Как было озвучено в ходе заседания, на данный момент доля химпрома в структуре отечественной обрабатывающей промышленности достигла 4,6%. По итогам минувшего года объем производства увеличился на 7,7% и составил более 1 трлн тенге. Ключевые предприятия отрасли обеспечивают потребности внутреннего спроса и развивают экспортный потенциал. – В течение последних пяти лет отрасль демонстрировала стабильную положительную динамику с ежегодным приростом в среднем на пять процентов. Это стало возможным благодаря системной работе отечественных производителей и поддержке со стороны государства, – сообщил министр промышленности и строительства Ерсайын Нагаспаев. Помимо законодательных инициатив, направленных на развитие обрабатывающей промышленности, принят ряд норм, значительно повлиявших на отрасль. В том числе это установление изъятия из национального режима при государственных закупках; освобождение от НДС сырья, используемого для выпуска пестицидов; установление исключительного права на экспорт аммофоса и аммиачной селитры в целях урегулирования незаконного вывоза субсидированных удобрений. – Богатый сырьевой потенциал республики позволит создать новые производства в химической отрасли. На сегодня осуществляются 49 проектов. Основные из них направлены на выпуск химических продуктов, используемых в нефтяной и металлургической отраслях. Например, каустическая сода, производимая в стране, в основном используется казахстанскими переработчиками, – проинформировал глава МПС. По словам министра, до 2035 года ожидается привлечение в отрасль 4,8 трлн тенге инвестиций. Как сообщил в свою очередь министр энергетики Ерлан Аккенженов, согласно Дорожной карте по развитию нефтегазохимической промышленности на 2024–2030 годы планируется претворить в жизнь шесть крупных инвестиционных проектов общей стоимостью около 15 млрд долларов. Будет создано порядка 3,5 тыс. постоянных рабочих мест и свыше 16 тыс. временных – на этапе строительства. Для развития нефтегазохимии создана специальная экономическая зона, территория которой составляет свыше 3,5 тыс. га. Она включает три ключевые площадки – «Карабатан», «Тенгиз» и «Технопарк». В СЭЗ зарегистрированы 18 участников. Среди них – крупные объекты по выпуску полипропилена (Kazakhstan Petrochemical Industries), полиэтилена (ТОО «Силлено»), синтетического каучука и бутадиена (ТОО «Бутадиен»), а также предприятия, производящие пластиковые изделия и геосинтетические материалы. К примеру, площадка «Технопарк» ориентирована на малый и средний бизнес, здесь выпускается продукция на базе нефтехимического сырья – полиэтилентерефталат и терефталевая кислота. Площадка «Тенгиз» – на размещение газосепарационного комплекса, который обеспечит сырьем проект по выпуску полиэтилена. По словам Ерлана Аккенженова, в нефтегазохимической отрасли прорабатываются новые проекты, включая производство алкилата, карбамида и запуск аммиачно-карбамидного комплекса. Сегодня они находятся на различных стадиях – от разработки базовой проектной документации до проработки механизмов финансирования. О проектах, осуществляемых в химической и нефтегазохимической отраслях, доложили председатель правления АО «НК «КазМунайГаз» Асхат Хасенов и акимы областей: Атырауской – Серик Шапкенов и Жамбылской – Ербол Карашукеев. В частности, Асхат Хасенов сообщил, что с конца 2022 года в стране действует завод полипропилена (KPI) на базе сырья месторождения Тенгиз. По итогам первого квартала текущего года объем производства полипропилена вырос на 73% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 126 тыс. тонн. Прогноз до конца 2025-го – 486 тыс. тонн. С запуском завода объемы экспорта казахстанского полипропилена выросли в девять раз, импорт гомополимеров сокращен с 63 до 17%. – Крупнейший проект «КазМунайГаза», реализуемый по поручению Главы государства, – завод по выпуску полиэтилена. В текущем году начато его полномасштабное строительство. В комплексе с ним будут осуществлены два инфраструктурных проекта, связанных с возведением газосепарационного комплекса и прокладкой магистральных трубопроводов, – проинформировал спикер. Общая стоимость трех проектов – около 11 млрд долларов (это прямые инвестиции КМГ и партнеров). На сегодня все инвестиционные решения приняты. При этом открыт вопрос по финансированию проекта газосепарационного комплекса. Рассматриваются условия, предлагаемые Банком развития Казахстана. Подводя итоги обсуждения, Премьер-министр Олжас Бектенов отметил, что развитие химической и нефтехимической отраслей напрямую влияет на укрепление промышленного потенциала республики. – Глава государства подчеркивает стратегическую важность развития химии и нефтехимии в контексте диверсификации экономики и повышения ее конкурентоспособности. Химическая промышленность обеспечивает развитие других секторов, таких как сельское хозяйство, горнодобывающая промышленность, металлургия и строительство, – подчеркнул Премьер-министр. В Казахстане действуют 12 крупных химических и нефтегазохимических предприятий, выпускающих широкий спектр продукции, включая минеральные удобрения, неорганические и органические химикаты. К примеру, в Атырауской области, как уже было сказано выше, работает завод полипропилена. В настоящее время это крупнейшее предприятие подобного рода в Центральной Азии и самый масштабный проект обрабатывающей промышленности республики. Ключевая задача – обеспечить полное замещение импортной продукции, нарастить экспорт с высокой добавленной стоимостью. В Жамбылской области намечается расширение производства цианида натрия и сульфата аммония. Кроме того, реализуются перспективные проекты по выпуску бутадиена, карбамида, полиэтилентерефталата. При этом руководитель Правительства отметил необходимость увеличения глубины переработки и расширения ассортимента высокотехнологичной продукции. – Все эти проекты внесут важнейший вклад в создание цепочек добавленной стоимости. Тем не менее потенциал отрасли по глубокой переработке сырья пока используется недостаточно. Объемы выпуска сложной продукции еще невысоки. В условиях волатильности цен на сырьевые ресурсы и нефть следует увеличивать переработку и выходить на внешние рынки с уже готовой продукцией, – заявил Олжас Бектенов. По его словам, это снизит уязвимость экономики и сформирует качественные рабочие места. В завершение заседания Премьер-министр дал ряд поручений. В частности, Министерству промышленности и строительства поручено создать условия для привлечения частных инвестиций в новые высокотехнологичные проекты по переработке сырья. Отмечено, что на сегодня около 45% сырья для химических производств экспортируется без глубокой переработки. Так, ежегодно из Казахстана вывозится около 800 тыс. тонн фосфоритового сырья. Министерству национальной экономики совместно с министерствами энергетики, промышленности и строительства поручено до 1 июля 2025 года внести в Правительство предложения с конкретными мерами по налоговому и таможенному стимулированию химических и нефтегазохимических проектов. Премьер-министр выразил поддержку инициативе, озвученной на совещании с представителями нефтегазового бизнеса, по разработке самостоятельного закона о нефтегазохимической отрасли. Перед министерствами энергетики, промышленности и строительства, национальной экономики, юстиции поставлена задача до 1 сентября текущего года внести в Аппарат Правительства проект данного документа. Перед Министерством экологии и природных ресурсов совместно с министерствами промышленности и строительства, энергетики поставлена задача по завершению в текущем году инвентаризации предприятий, работающих без современных экологических фильтров и технологий утилизации, с последующим принятием специального плана по их модернизации и внедрению «зеленых» технологий. #Правительство #заседание #химпром