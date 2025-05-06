Как было озвучено в ходе заседания, на данный момент доля химпрома в структуре отечественной обрабатывающей промышленности достигла 4,6%. По итогам минувшего года объем производства увеличился на 7,7% и составил более 1 трлн тенге. Ключевые предприятия отрасли обеспечивают потребности внутреннего спроса и развивают экспортный потенциал.

– В течение последних пяти лет отрасль демонстрировала стабильную положительную динамику с ежегодным прирос­том в среднем на пять процентов. Это стало возможным благодаря системной работе отечественных производителей и поддерж­ке со стороны государства, – сообщил министр промышленности и строительства Ерсайын­ Нагаспаев.

Помимо законодательных инициатив, направленных на развитие обрабатывающей промышленности, принят ряд норм, значительно повлиявших на отрасль. В том числе это установление изъятия из нацио­нального режима при государственных закупках; освобож­дение от НДС сырья, используемого для выпуска пестицидов; установление исключительного права на экспорт аммофоса и аммиачной селитры в целях урегулирования незаконного вывоза субсидированных удобрений.

– Богатый сырьевой потенциал рес­публики позволит создать новые производства в химической отрасли. На сегодня осуществляются 49 проектов. Основные из них направлены на выпуск химических продуктов, используемых в нефтяной и металлургической отраслях. Например, каустическая сода, производимая в стране, в основном используется казахстанскими переработчиками, – проинформировал глава МПС.

По словам министра, до 2035 года ожидается привлечение в отрасль 4,8 трлн тенге инвестиций.

Как сообщил в свою очередь министр энергетики Ерлан Аккенженов, согласно Дорожной карте по развитию нефтегазохимической промышленности на 2024–2030 годы планируется претворить в жизнь шесть крупных инвестиционных проектов общей стоимостью около 15 млрд долларов. Будет создано порядка 3,5 тыс. постоянных рабочих мест и свыше 16 тыс. временных – на этапе строительства.

Для развития нефтегазохимии создана специальная экономическая зона, территория которой составляет свыше 3,5 тыс. га. Она включает три ключевые площадки – «Карабатан», «Тенгиз» и «Технопарк». В СЭЗ зарегистрированы 18 участников. Среди них – крупные объекты по выпуску полипропилена (Kazakhstan Petrochemical Industries), полиэтилена (ТОО «Силлено»), синтетического каучука и бутадиена (ТОО «Бутадиен»), а также предприятия, производящие пластиковые изделия и геосинтетические материалы.

К примеру, площадка «Технопарк» ориен­тирована на малый и средний бизнес, здесь выпускается продукция на базе нефтехимического сырья – полиэтилентерефталат и терефталевая кислота. Площадка «Тенгиз» – на размещение газосепарационного комплекса, который обеспечит сырьем проект по выпуску полиэтилена.

По словам Ерлана Аккенженова, в нефте­газохимической отрасли прорабатываются новые проекты, включая производство алкилата, карбамида и запуск аммиачно-карбамидного комплекса. Сегодня они находятся на различных стадиях – от разработки базовой проектной документации до проработки механизмов финансирования.

О проектах, осуществляемых в химической и нефтегазохимической отраслях, доложили председатель правления АО «НК «КазМунайГаз» Асхат Хасенов и акимы областей: Атырауской – Серик Шапкенов и Жамбылской – Ербол Карашукеев.

В частности, Асхат Хасенов сообщил, что с конца 2022 года в стране действует завод полипропилена (KPI) на базе сырья месторождения Тенгиз. По итогам первого квартала текущего года объем производства полипропилена вырос на 73% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 126 тыс. тонн. Прогноз до конца 2025-го – 486 тыс. тонн.

С запуском завода объемы экспорта казахстанского полипропилена вырос­ли в девять раз, импорт гомополимеров

сокращен с 63 до 17%.

– Крупнейший проект «КазМунайГаза», реализуемый по поручению Главы государства, – завод по выпуску полиэтилена. В текущем году начато его полномасштабное строительство. В комплексе с ним будут осуществлены два инфраструктурных проекта, связанных с возведением газосепарационного комплекса и прокладкой магистральных трубопроводов, – проинформировал спикер.

Общая стоимость трех проектов – около 11 млрд долларов (это прямые инвес­тиции КМГ и партнеров). На сегодня все инвестиционные решения приняты. При этом открыт вопрос по финансированию проекта газосепарационного комплекса. Рассматриваются условия, предлагаемые Банком развития Казахстана.

Подводя итоги обсуждения, Премьер-министр Олжас Бектенов отметил, что развитие химической и нефтехимической отраслей напрямую влияет на укрепление промышленного потенциа­ла республики.

– Глава государства подчеркивает стратегическую важность развития химии и нефтехимии в контексте диверсификации экономики и повышения ее конкурентоспособности. Химическая промышленность обеспечивает развитие других секторов, таких как сельское хозяйство, горнодобывающая промышленность, металлургия и строительство, – подчерк­нул Премьер-министр.

В Казахстане действуют 12 крупных химических и нефтегазохимических предприятий, выпускающих широкий спектр продукции, включая минеральные удоб­рения, неорганические и органические химикаты. К примеру, в Атырауской облас­ти, как уже было сказано выше, работает завод полипропилена. В настоящее время это крупнейшее предприятие подобного рода в Цент­ральной Азии и самый масштабный проект обрабатывающей промышленности республики.

Ключевая задача – обеспечить полное замещение импортной продукции, нарастить экспорт с высокой добавленной стоимостью.

В Жамбылской области намечается расширение производства цианида нат­рия и сульфата аммония. Кроме того, реализуются перспективные проекты по выпуску бутадиена, карбамида, полиэтилентерефталата. При этом руководитель Правительства отметил необходимость увеличения глубины переработки и расширения ассортимента высокотехнологичной продукции.

– Все эти проекты внесут важнейший вклад в создание цепочек добавленной стои­мости. Тем не менее потенциал отрас­ли по глубокой переработке сырья пока используется недостаточно. Объе­мы выпус­ка сложной продукции еще невысоки. В условиях волатильности цен на сырьевые ресурсы и нефть следует увеличивать переработку и выходить на внешние рынки с уже готовой продукцией, – заявил Олжас Бектенов.

По его словам, это снизит уязвимость экономики и сформирует качественные рабочие места.

В завершение заседания Премьер-министр дал ряд поручений. В частности, Министерству промышленности и строи­тельства поручено создать условия для привлечения частных инвестиций в новые высокотехнологичные проекты по переработке сырья. Отмечено, что на сегодня около 45% сырья для химических производств экспортируется без глубокой переработки. Так, ежегодно из Казахстана вывозится около 800 тыс. тонн фосфоритового сырья.

Министерству национальной экономики совместно с министерствами энергетики, промышленности и строи­тельства поручено до 1 июля 2025 года внести в Правительство предложения с конкретными мерами по налоговому и таможенному стимулированию химических и нефтегазохимических проектов.

Премьер-министр выразил поддержку инициативе, озвученной на совещании с представителями нефтегазового бизнеса, по разработке самостоятельного закона о нефтегазохимической отрасли. Перед министерствами энергетики, промышленности и строительства, национальной экономики, юстиции поставлена задача до 1 сентября текущего года внести в Аппарат Правительства проект данного документа.

Перед Министерством экологии и природных ресурсов совместно с министерствами промышленности и строительства, энергетики поставлена задача по завершению в текущем году инвентаризации предприятий, работаю­щих без современных экологических фильтров и технологий утилизации, с последующим принятием специального плана по их модернизации и внедрению «зеленых» технологий.