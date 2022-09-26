Статьи «Экзамен» на родине 26 сентября 2022 г. 0:00 Галия Шимырбаева Концерт Димаша Кудайбергена на Центральном стадионе Алматы собрал более 30 тыс. зрителей. Фанаты, следующие за ним по всему миру, называют это его выступление на родине одним из лучших. На встречу с любимым исполнителем приехали фанаты не только из Казахстана, но и запевшие вслед за Димашем на казахском французы, англичане, китайцы, австралийцы... Вместо заявленных 2,5 часа концерт шел все четыре: начался в 8 вечера и закончился в 12 ночи. Свое выступление артист начал со слов о том, что встреча с алматинской публикой для него своего рода экзамен. – На мой взгляд профессионального музыканта, он сдал его на отлично, – говорит музыковед, директор фонда «Қорқыт» Дана Меирбекова. – Такое чувство, что все предыдущие концерты Димаша были репетицией к главному экзамену перед взыскательной алматинской публикой. Сама я потрясена увиденным и услышанным. Удивляет, что нашлись критики, заявившие, что он «не пел, а демонстрировал свои октавы, переодевался каждую песню, прыгал, ни слова не сказал по-русски». Как музыкант, ответственно заявляю: Димаш Кудайберген – уникальный талант. Я уже не говорю о его воспитании, необыкновенной харизме, такте и огромном чувстве патриотизма. Низкий поклон его родителям, которые воспитали такого потрясающего парня, нағыз азамат. А что касается языков, то он прекрасно говорит по-русски и по-английски, но своим отношением к родному языку демонстрирует огромное уважение к той земле, где родился и вырос. Более того, он его пропагандирует по всему миру – одна француженка-фанатка после концерта по моей просьбе спела на казахском «Қайран елiм». Кульминацией концерта стал номер с оркестром Курмангазы, что больше всего тронуло Дану Меирбекову. – Это родной мне коллектив, я в нем выросла – моя мама Зере Бисенбаева, профессор консерватории по классу кобыза, была там концертмейстером 35 лет, – сказала она. – Поэтому я знакома как с народной музыкой, которую впитала с молоком матери, так и с классической, плюс еще очень люблю джаз. На следующий день после концерта Димаш встречался с фанатами на «Алматы Арена». Началась встреча в половине десятого и закончилась далеко за полночь. Чувствовалось, это немного экспромт, специальной режиссуры не было, но публика оказалась тронута, что организаторы пригласили всю его семью – дедушку с бабушкой, которых он называет мамой и папой, родителей, сестру. Увидев дорогих ему людей, артист спрыгнул со сцены, чтобы обнять их. На концерте по просьбе одной из зрительниц он спел без сопровождения «Бiр бала». Артист отказал лишь один раз – когда его поспросили спеть гимн Казахстана: сказал, что сегодняшняя встреча – не тот формат. Девушка, его фанатка, которая с 2017 года ездит за ним по всему миру, спросив, читает ли он ее паблики, призналась: ей всегда не хватает метра или двух, чтобы постоять рядом с кумиром. «Шық берi», – пригласил ее на сцену Димаш и протянул ей руку. Еще один из зрителей, пожилой мужчина, сообщил, что его жена, несмотря на то, что попала в аварию и теперь находится в инвалидном кресле, полетела на его недавний концерт в Дубаи. Сегодня она тоже в этом зале, она просит сделать селфи с Димашем. Когда кто-то в зале сказал, мол, его талант раскрылся, и он стал знаменитым благодаря Китаю, артист подчеркнул, что это не совсем правда: «Я сын своего народа. Меня взрастила казахская земля, без нее меня бы не было». Пред. След. Пред. След.