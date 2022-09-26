«Экзамен» на родине

Фанаты, следующие за ним по всему миру, называют это его выступление на родине одним из лучших.

На встречу с любимым исполнителем приехали фанаты не только из Казахстана, но и запевшие вслед за Димашем на казахском французы, англичане, китайцы, австралийцы... Вместо заявленных 2,5 часа концерт шел все четыре: начался в 8 вечера и закончился в 12 ночи. Свое выступление артист начал со слов о том, что встреча с алматинской пуб­ликой для него своего рода экзамен.

– На мой взгляд профессионального музыканта, он сдал его на отлично, – говорит музыковед, директор фонда «Қорқыт» Дана Меирбекова. – Такое чувство, что все предыдущие концерты Димаша были репетицией к главному экзамену перед взыскательной алматинской публикой. Сама я потрясена увиденным и услышанным.

Удивляет, что нашлись критики, заявившие, что он «не пел, а демонстрировал свои октавы, переодевался каждую песню, прыгал, ни слова не сказал по-русски». Как музыкант, ответственно заявляю: Димаш Кудайберген – уникальный талант. Я уже не говорю о его воспитании, необыкновенной харизме, такте и огромном чувстве патриотизма. Низкий пок­лон его родителям, которые воспитали такого потрясающего парня, нағыз азамат.

А что касается языков, то он прекрасно говорит по-русски и по-английски, но своим отношением к родному языку демонстрирует огромное уважение к той земле, где родился и вырос. Более того, он его пропагандирует по всему миру – одна француженка-фанатка после концерта по моей просьбе спела на казахском «Қайран елiм».

Кульминацией концерта стал номер с оркестром Курмангазы, что больше всего тронуло Дану Меирбекову.

– Это родной мне коллектив, я в нем выросла – моя мама Зере Бисенбаева, профессор консерватории по классу кобыза, была там концертмейстером 35 лет, – сказала она. – Поэтому я знакома как с народной музыкой, которую впитала с молоком матери, так и с классической, плюс еще очень люблю джаз.

На следующий день после концерта Димаш встречался с фанатами на «Алматы Арена». Началась встреча в половине десятого и закончилась далеко за полночь. Чувствовалось, это немного экспромт, специальной режиссуры не было, но публика оказалась тронута, что организаторы пригласили всю его семью – дедушку с бабушкой, которых он называет мамой и папой, родителей, сестру. Увидев дорогих ему людей, артист спрыгнул со сцены, чтобы обнять их.

На концерте по просьбе одной из зрительниц он спел без сопровождения «Бiр бала». Артист отказал лишь один раз – когда его поспросили спеть гимн Казахстана: сказал, что сегодняшняя встреча – не тот формат.

Девушка, его фанатка, которая с 2017 года ездит за ним по всему миру, спросив, читает ли он ее паблики, призналась: ей всегда не хватает метра или двух, чтобы постоять рядом с кумиром.

«Шық берi», – пригласил ее на сцену Димаш и протянул ей руку. Еще один из зрителей, пожилой мужчина, сообщил, что его жена, несмотря на то, что попала в аварию и теперь находится в инвалидном кресле, полетела на его недавний концерт в Дубаи. Сегодня она тоже в этом зале, она просит сделать селфи с Димашем.

Когда кто-то в зале сказал, мол, его талант раскрылся, и он стал знаменитым благодаря Китаю, артист подчеркнул, что это не совсем правда: «Я сын своего народа. Меня взрастила казахская земля, без нее меня бы не было».