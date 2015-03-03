Электрофильтр улучшит экологию Свежий выпуск Сергей ГОРБУНОВ, Павлодар

Новая система газоочистки, установленная на теплоцентрали, работает с эффективностью до 99,7%. При этом процесс находится под постоянным контролем стационарного газоаналитического комплекса.

Как сказал президент АО «Алюминий Казахстана» Арман Есенжулов, ЭЦ обеспечивает теплом 40% жителей Павлодара. Поэтому коллектив уделяет значительное внимание модернизации этого важного подразделения, особенно экологическим показателям устанавливаемого оборудования. Применение на ТЭЦ нового фильтра позволит существенно сократить объемы выбросов в атмосферу, тем самым улучшить экологическую обстановку в городе.

Современное оборудование электрофильтра работает в автоматическом режиме. В монтаже, наладке и испытаниях этого импортного агрегата большой объем работ проделан собственными силами предприятия. Строительство новой установки стоимостью 1,1 млрд. тенге продолжалось более двух лет. Для того чтобы на это время не останавливать работу котлоагрегата, электрофильтр возводили на свободной площадке рядом с существующей газоочистной системой, которая эксплуатировалась на ТЭЦ с 1989 года.

По словам специалистов, важно, что новое технологическое оборудование включает в себя стационарный газоаналитический комплекс производства фирмы SIEMENS, который будет вести контроль над бесперебойной работой электрофильтра. Реализация комплекса конкретных мероприятий позволила АО «Алюминий Казахстана» добиться значительных результатов по снижению воздействия на окружающую среду. Так, в 2014 году компания реализовала 35 мероприятий на сумму 841 млн. тенге, в том числе 14 из них направлены на защиту атмосферного воздуха. Реализация этих мероприятий позволяет поддерживать надежность и эффективность газоочистных установок на уровне 99,5%.



