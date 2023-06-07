Электронную биржу труда интегрировали с сервисом inDrive.Работа

Ожидается, что коллаборация увеличит количество вакансий и повысит шансы трудоустройства.

Фото: Kazpravda.kz

На портале Электронной биржи труда Enbek.kz появилась возможность посмотреть вакансии, размещенные на сервисе inDrive.Работа. Функционал реализован благодаря интеграции данных платформ, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на АО «Центр развития трудовых ресурсов» МТСЗН РК.

Теперь вакансии работодателей, размещенные на сервисе inDrive.Работа, будут публиковаться на портале Enbek.kz. При выборе понравившейся вакансии, соискатели автоматически перейдут на сайт inDrive.Работа.

Ожидается, что коллаборация увеличит количество вакансий, предлагаемых соискателям на портале Enbek.kz, расширит возможности поиска подходящих вакансий и повысит шансы трудоустройства.

Как отмечается, inDrive.Работа ориентирован на вакансии, не требующие опыта работы и высшего образования. Сервис помогает найти работу и подобрать соискателей для таких профессий, как грузчики, охранники, водители, кассиры и другие.

Отличительной чертой сервиса также является формат подачи вакансий соискателям, а именно небольшие видеоролики, где соискатели смогут увидеть место работы, интерьер и многое другое в видеоформате.

Сегодня стало известно, что в Астане открылась регистрация на онлайн-ярмарку вакансий.