Елена Рыбакина вышла в третий круг турнира WTA-1000 в Майами

Во втором круге представительница Казахстана со счётом 3:6, 7:5, 6:4 обыграла 91-ю ракетку мира датчанку Клару Таусон.

Фото: miamiopen.com

Встреча теннисисток длилась 2 часа 26 минут. На счету Рыбакиной пять эйсов, две двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 12.

Таусон отметилась двумя эйсами и семью двойными ошибками, а также пятью реализованными брейк-пойнтами из десяти.

В следующем раунде Рыбакина сыграет с 72-й ракеткой мира американкой Тэйлор Таунсенд.

Турнир WTA-1000 в Майами проходит с 19 по 30 марта, а призовой фонд соревнований составляет $ 8 995 555.

В прошлом году Рыбакина дошла до финала турнира, где проиграла представительнице Чехии Петре Квитовой со счётом 6:7, 2:6.