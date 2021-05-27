Эпидситуация в регионах Казахстана: матрица на 27 мая
Представлена матрица эпидемиологической ситуации по коронавирусу в Казахстане на 27 мая, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.
В "красной" зоне: Нур-Султан, Алматы, Акмолинская, Атырауская, Карагандинская области.
В "желтой" зоне: Западно-Казахстанская, Костанайская, Павлодарская области и СКО.
⠀ В "зеленой" зоне: г. Шымкент, Алматинская, Актюбинская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Кызылординская, Мангистауская и Туркестанская области.
Согласно матрице, Казахстан находится в "желтой" зоне.