Под председательством государственного советника Ерлана Карина состоялось заседание республиканской комиссии по вопросам государственных символов и геральдики ведомственных и иных, приравненных к ним, наград, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

В соответствии с поручением Главы государства, данным на четвертом заседании Национального курултая, Комиссией были рассмотрены вопросы разработки единого стандарта и перечня ведомственных наград.

В ходе заседания была заслушана информация министерства культуры и информации о работе по совершенствованию и применению ведомственных наград, представлены общие подходы по их оптимизации и систематизации.

По итогам заседания государственным советником дан ряд поручений по дальнейшему совершенствованию работы в сфере ведомственных наград.