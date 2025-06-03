Ерлан Карин провел заседание республиканской комиссии по вопросам госсимволов

Общество
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Под председательством государственного советника Ерлана Карина состоялось заседание республиканской комиссии по вопросам государственных символов и геральдики ведомственных и иных, приравненных к ним, наград, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

В соответствии с поручением Главы государства, данным на четвертом заседании Национального курултая, Комиссией были рассмотрены вопросы разработки единого стандарта и перечня ведомственных наград.

В ходе заседания была заслушана информация  министерства культуры и информации о работе по совершенствованию и применению ведомственных наград, представлены общие подходы по их оптимизации и систематизации.

По итогам заседания государственным советником дан ряд поручений по дальнейшему совершенствованию работы в сфере ведомственных наград.

#Ерлан Карин #госсимволы

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