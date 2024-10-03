Ерлан Кошанов: Каждый из нас должен приложить все силы для качественной реализации перемен

Спикер Мажилиса Ерлан Кошанов на своей странице в Facebook опубликовал пост по итогам прошедшего ІІ республиканского форума депутатов маслихатов всех уровней с участием президента страны Касым-Жомарта Токаева, сообщает Kazpravda.kz . Ниже приводим его текст.

Фото: facebook.com/y.koshanov

В своем выступлении глава государства подчеркнул, что маслихаты являются важной ветвью государственной власти. Именно депутаты маслихатов пользуются мандатом особого доверия и постоянно в курсе всех чаяний и нужд жителей своих регионов. И такие встречи местных представительных органов с депутатским корпусом парламента и членами правительства способствуют скорейшему решению существующих проблем в самых различных сферах нашей жизни.

Главное преимущество формата сегодняшнего форума, организованного партией «AMANAT», – возможность наладить прямой и честный диалог между всеми ветвями власти, конечная цель которого — повышение благосостояния всех казахстанцев и дальнейшее сбалансированное развитие страны.

Это и есть наглядный показатель кардинальных перемен, которые происходят по инициативе нашего президента. Парламент является полноценным участником всех происходящих в стране политических процессов. Как отметил Касым-Жомарт Кемелевич, сегодня любой вопрос повестки дня открыто обсуждается в стенах Сената и Мажилиса. Многопартийный Парламент стал реальным рупором общества, объединившим голоса всех слоев населения. Самые насущные вопросы, волнующие граждан, открыто решаются на законодательном уровне с участием экспертов и общественников. Яркие примеры этому – реализация инициативы «Нацфонд – детям», законы о возврате активов, запрете вейпов, по защите прав заемщиков, поправки против бытового насилия, лудомании, по ужесточению наказания за наркоманию и другие.

Кроме того, глава государства дал высокую оценку партийным проектам «Қарызсыз қоғам», «Ауыл аманаты» и в очередной раз напомнил о важности качественного масштабирования их на всю страну. В ходе поездок по регионам депутаты получили обратную связь от населения и видели реальные примеры того, как участники этих программ меняют жизнь своих семей и целых сел к лучшему. Когда провозглашенные государством реформы приходят в каждый конкретный дом — у людей появляется не просто надежда, а уверенность в будущем страны, они активно включаются в происходящее. И каждый из нас, от депутата парламента, члена правительства до сотрудника сельского акимата, должны приложить все силы для качественной реализации этих перемен.

Все участники форума сегодня отмечали, что важным итогом реформ стало изменение сознания казахстанского общества. Люди поверили в реформы президента и объединились вокруг них. Я абсолютно уверен, что предстоящий референдум 6 октября станет очередным большим шагом к нашей общей цели – построению Справедливого Казахстана.

За прошедший месяц Народным штабом проведена масштабная агитационная кампания, которая дошла до каждого отдаленного населенного пункта. Были проведены тысячи живых встреч. Ведущие казахстанские эксперты доступно разъясняли народу перспективы АЭС. Объясняли беспочвенность всевозможных страхов. Работа Штаба приобрела по-настоящему просветительский характер. И самое главное, объехав всю страну, мы, члены Штаба, почувствовали реальную поддержку со стороны нашего населения.

Хотелось бы выразить благодарность всем участникам сегодняшней встречи за активные дискуссии, острые вопросы, вовлеченность в процесс реализации реформ главы государства. Уверен, что предложение Касым-Жомарта Кемелевича о том, что форум депутатов в будущем должен стать традиционным и проводиться на постоянной основе, обеспечит в нашей стране по-настоящему общенациональный диалог, в который будут вовлечены все прогрессивные общественные и политические силы страны. Это еще больше повысит качество реализации проводимых реформ с учетом мнения жителей регионов.