Ермек Маржикпаев назначен советником премьер-министра РК

Кадровые назначения
30

Три недели назад он был освобожден от должности министра туризма и спорта

Фото: пресс-служба правительства РК

Распоряжением премьер-министра Республики Казахстан Маржикпаев Ермек Боранбаевич назначен советником премьер-министра, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства

Ермек Маржикпаев родился в 1969 году в Астане.

Окончил Акмолинский государственный педагогический институт им. С. Сейфуллина, Университет «Туран», Кокшетауский университет.

Занимал различные должности.

В 2019-2023 годы был акимом Акмолинской области.

2023-2024 гг. – министр туризма и спорта РК.

#назначение #премьер-министр #советник #Маржикпаев

Популярное

Все
YDA Group построила 20 домов для пострадавших от наводнения
Тело бывшего бойца ММА нашли среди мусорных контейнеров в Актау
Президент поздравил женскую сборную по шахматам с победой на Олимпиаде
Казахстан и Узбекистан определили 10 гидропостов на реке Сырдарья
Бухгалтер ясли-сада похитила 15 млн для погашения своих долгов
Уборку урожая завершают в Карагандинской области
Три человека погибли в ДТП в Алматинской области
Шесть человек стали жертвами мощных ливней в Японии
Поезд между Карагандой и Москвой запустят в конце года
Астанинское водохранилище очистили с помощью земснарядов
18 передвижных блокпостов выставили на дорогах Карагандинской области
Рабочего насмерть раздробило на предприятии в Актюбинской области
Когда подключат отопление в Астане
Сестра погибшей в Астане школьницы обвинила полицию в бездействии
Независимых экспертов начали привлекать для установления инвалидности в Казахстане
Двух тигров из Нидерландов привезли в Казахстан
Мощный снегопад обрушился на ЮАР
Региональные ревкомиссии хотят упразднить в 2026 году
Резкое похолодание и снег ожидаются в Казахстане
«Таза Қазақстан»: как реализуется экопрограмма в Алматы
Труба пока не готова
Школьница находилась в секс-рабстве в Кызылорде: стали известны подробности дела
Завод COCA-COLA открыли в Шымкенте
В Таразе начали подготовку специалистов для химической промышленности
Либо атом, либо веерные отключения
Во избежание идентификации астанчанин заклеивал бумагой госномер авто
Обеспечение атомной энергетики необходимыми кадрами – очень важный процесс - Национальный ядерный центр РК
Рекордные 6 000 бегунов участвовали в Shymkent Marathon
Угнанные или списанные на металлолом авто предлагают некоторые автосалоны в ЗКО
Принцип «слышащего государства»
О кадрах атомной промышленности и радиационной безопасности
Сколько получили казахстанские пенсионеры в сентябре
Дело Мырзахметова: Антикор возвратил государству дополнительно 7 млрд тенге
Владислав Бакальчук сообщил об освобождении после задержания
Перекресток улиц Бараева и Валиханова временно перекроют в Астане
Канцлер Германии ответил на вопросы студентов Maqsut Narikbayev University
Более 170 тонн картофеля без сертификатов пытались завезти в Казахстан из России
Токаев: С ФРГ достигнуты договоренности по проектам общей стоимостью $55 млрд
Какие документы были подписаны на бизнес-форуме Казахстана и Германии
Как проверить сертификат качества на продукцию и услуги halal
Премьер Индии призвал Украину и Россию к переговорам
Рыбалка закончилась трагедией
Автобус – не вертолет. Местные власти отстранили от работы перевозчика, обвинив его в саботаже
«Лучший педагог»: стартовал прием заявок на конкурс в столице
Тенге незначительно подешевел к доллару за неделю
Масштабный марафон «SARYARQA RUN» пройдет ко Дню Конституции в Астане
Есть время и возможность подготовить атомщиков
Быть или не быть АЭС – решим всей страной
Не использовавшийся по целевому назначению участок в Шымкенте вернули государству
В Великобритании начались испытания РНК-вакцины от рака лёгких
Посвященная наследию кочевников выставка открылась в Астане
Нарколаборатория по производству «синтетики» ликвидирована в Алматинской области
Доля дистанционно работающих казахстанцев остаётся крайне небольшой
Стали известны обладатели государственных грантов в магистратуру
Культурная волна набирает силу
До начала ВИК-2024 остаются считанные дни
Казахстан приложит все усилия для соблюдения своих обязательств перед ОПЕК
Конституционный суд рассмотрел более 7 тыс. обращений
Роберт Кеннеди снялся с президентской гонки в пользу Трампа
Школьники и льготники смогут ездить без карточек в автобусах Астаны

Читайте также

Президент назначил новых заместителей председателя КНБ РК
Тимур Абилкасымов назначен заместителем председателя АРРФР
Дмитрий Малахов назначен председателем Высшего Судебного со…
Денис Шипп освобожден от должности указом президента

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]