Ермек Маржикпаев назначен советником премьер-министра РК
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Три недели назад он был освобожден от должности министра туризма и спорта
Распоряжением премьер-министра Республики Казахстан Маржикпаев Ермек Боранбаевич назначен советником премьер-министра, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства
Ермек Маржикпаев родился в 1969 году в Астане.
Окончил Акмолинский государственный педагогический институт им. С. Сейфуллина, Университет «Туран», Кокшетауский университет.
Занимал различные должности.
В 2019-2023 годы был акимом Акмолинской области.
2023-2024 гг. – министр туризма и спорта РК.