Ернур Айткенов ознакомился с ходом реконструкции дорог в Павлодарской области

Фото: пресс-служба Сената РК

Актуальные проблемы переработки сельхозпродукции, производимой в регионе, сенатор обсудил с работниками одной из крупнейших молочно-товарных ферм в регионе и ответил на вопросы сельчан, касающиеся развития сельского хозяйства, образования, здравоохранения и других сфер жизни граждан.

«Сегодня государство осуществляет поддержку сельхозтоваропроизводителей через субсидии и преференции. Все эти меры государственной поддержки осуществляются для обеспечения продовольственной безопасности и развития отечественного производства», - отметил Ернур Айткенов.

Сенатор также посетил село Амангельды Иртышского района, где на сегодняшний день ведутся работы по реконструкции участка автодороги от села до республиканской трассы. Депутату рассказали, что в зимний период жители села Амангельды не могли добираться до села и это было большой проблемой. После реконструкции автодороги, этот вопрос должен решиться.