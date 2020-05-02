Еще 114 случаев заболевания COVID-19 зарегистрировали в РК

В Казахстане число заразившихся КВИ достигло 3 785 человек. Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу в стране на 13:45 часов 2 мая сообщил Оперативный штаб Госкомисссии, передает Kazpravda.kz
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"Зарегистрированы еще 114 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них в: Нур-Султане - 10, Алматы - 64, Шымкенте - 2, Туркестанской области - 1, Карагандинской области - 1, Жамбылской области - 3, Мангистауской области - 5, Кызылординской области - 1, Алматинской области - 2, Актюбинской области – 25", - говорится в информации.
Итого зарегистрированных случаев в Казахстане – 3 785, из них в: Нур-Султане – 679, Алматы – 1 240, Шымкенте – 206, Акмолинской области – 100, Актюбинской области – 147, Алматинской области – 144, Атырауской области – 161, Восточно-Казахстанской области – 23, Жамбылской области – 143, Западно-Казахстанской области – 163, Карагандинской области – 153, Костанайской области – 50, Кызылординской области – 209, Мангистаускаой области – 62, Павлодарской области – 146, Северо-Казахстанской области – 30, Туркестанской области – 129.