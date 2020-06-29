Еще 5 казахстанцев скончались от КВИ

Коронавирус
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Екатерина Елисеева
Фото ©Адильбека Тауекелова/Kazpravda.kz
В Казахстане зарегистрировано еще 5 летальных случаев от коронавирусной инфекции, передает Kazpravda.kz.

По информации официального сайта coronavirus2020.kz, в стране зарегистрированы еще 5 случаев с летальным исходом от КВИ. 

"В Западно-Казахстанской области - женщина 1952 года рождения; Мангистауской области - женщина
1942 года рождения; Акмолинской области - мужчина 1967 года рождения; Восточно-Казахстанской области - мужчина 1958
года рождения; Актюбинской области - женщина 1962 года рождения", - говорится в сообщении.

Комиссией по изучению летальных исходов было принято решение зарегистрировать данные случаи как летальные от коронавирусной инфекции.

Итого по Казахстану 183 летальных случая:

г. Нур-Султан – 61
г. Алматы – 26
г. Шымкент – 14
Акмолинская область – 14
Актюбинская область – 4
Алматинская область – 1
Атырауская область – 6
Восточно-Казахстанская область – 4
Жамбылская область – 1
Западно-Казахстанская область – 7
Карагандинская область – 13
Костанайская область – 3
Кызылординская область – 2
Мангистауская область – 3
Павлодарская область – 13
Северо-Казахстанская область – 2
Туркестанская область – 9

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