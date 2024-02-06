Еще один министр остался на своем посту

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"Указом Главы государства Ескараев Азамат Несипбаевич назначен министром юстиции Республики Казахстан", - говорится в сообщении Акорды.

Ранее свои посты сохранили министры внутренних дел, обороны, иностранных дел. А также вице-премьер - руководитель аппарата правительства.

Азамат Ескараев родился в 1979 году в городе Алматы.

Окончил Казахскую государственную юридическую академию.

В 2000-2022 годы – главный специалист департамента законодательства министерства юстиции РК.

В 2002-2003 годы – начальник отдела; начальник управления департамента законодательства министерства юстиции РК.

В 2003-2005 годы – начальник управления департамента подзаконных актов министерства юстиции РК.

В 2005-2006 годы – главный инспектор акима Алматы.

В 2006-2007 годы – главный менеджер департамента юридической службы АО «Фонд устойчивого развития «Қазына».

В 2007 году – консультант по правовым вопросам; ведущий специалист департамента внутренней администрации министерства юстиции РК.

В 2007-2008 годы – помощник министра юстиции Казахстана.

В 2008-2009 годы – директор департамента аналитики и стратегического планирования министерства юстиции РК.

В 2009-2014 годы – директор департамента законодательства министерства юстиции.

В 2014-2019 годы – заместитель заведующего юридическим отделом Канцелярии премьер-министра РК.

С июля 2019 года был заведующим юридическим отделом Канцелярии премьер-министра.

4 января 2023 года возглавил Минюст.