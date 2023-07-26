Есть ли во Франции глубинка?

Казахстан встал на путь возрождения своего села, трансформации ныне существующего сельского хозяйства в развитую, высокотехнологичную отрасль, способную сыграть роль драйвера для всей экономики республики. Приходится признать, что многие проб­лемы, связанные с выбором путей, способных привести нашу страну к намеченной цели, еще не нашли свое­го окончательного решения. В этой ситуации полезно ознакомиться с тем, как устроена сельская экономика такой развитой европейской страны, как Франция.

На этот и другие вопросы в эксклюзивном интервью «Казахстанской правде» ответил Чрезвычайный и Полномочный Посол Франции в Казахстане Дидье Канесс на полях прошедшего недавно Казахстанского дня поля – Jana Dala⁄Green Day.

– Господин посол, расскажите, пожалуйста, что собой представляет сельское хозяйство Вашей страны?

– Франция является ведущей сельскохозяйственной державой в Европе, крупнейшим экспортером сельхозпродукции со стабильным и диверсифицированным производством. Она выступает крупным производителем говядины, зерновых, масличных, семян и куриных яиц. Занимает второе место в Европе по производству свекольного сахара.

Модель французского аграрного сектора устроена так, что при организации производства учитываются местное биоразнообразие, особенности почвы и другие природные факторы. В целом в сельское хозяйство страны вовлечены многие национальные стартапы, поэтому его отличает высокий уровень технологичности.

– Нам, казахстанцам, в особенности проживающим в сельской местнос­ти, интересно узнать, как устроены французские деревни. Какие они: малые, средние, крупные? На каких земельных площадях хозяйствуют французские фермеры?

– Конечно, в нашей аграрной отрасли есть разные по масштабу предприятия. К средним можно отнести те, в которых имеется до 50 молочных и 100 мясных коров. Знаю, что в Казахстане фермеры владеют тысячами гектаров. На этом фоне земельные площади, которыми распоряжаются аграрии нашей страны, конечно, скромны. Что касается основы хозяйств, то они, как правило, семейного типа.

– На сельских территориях Казах­стана острейшей проблемой является дефицит кадров. У нас не хватает ветеринарных врачей, механизаторов, агрономов... Все дело в том, что молодежь не желает после окончания школы оставаться на малой родине, выпускник сельскохозяйственного вуза – ехать на работу в село. Интерес­но узнать: как с этим обстоит у вас?

– Во Франции подобных проблем не существует, и кадрами сельское хозяйство обеспечено в полной мере. Достичь этого удалось благодаря сис­теме подготовки специалистов для работы в аграрном производстве. Дело в том, что сельскохозяйственные вузы Франции дают очень качественное образование, соответственно, занимают первые строчки в рейтингах организаций высшего образования страны. Поэтому обучение в таких вузах для молодежи считается престижным. Соответственно, диплом сельскохозяйственного вуза высоко котируется. Еще одна особенность системы подготовки специалистов для аграрной отрасли во Франции в том, что у нас поставлено на высокий уровень среднетехничес­кое образование. Его представляют сельскохозяйственные лицеи страны. В них подготавливают специалистов среднего звена для сельских предприя­тий. Наша молодежь едет работать на фермы, поэтому с кадрами проблем в аграрной отрасли нет.

Одним из факторов того, что отрасль и в целом труд в фермерском хозяйстве не утратили свою привлекательность, является, как уже было сказано выше, высокая технологичность отрасли. В нашем сельском хозяйстве широко внедряются цифровые технологии. Мы их продемонстрировали на франко-казахстанском форуме Agritech и готовы сотрудничать в этой сфере.

– В Казахстане существует понятие «сельская глубинка» со всеми сопутствующими ей чертами неуст­роенности. Есть ли такое явление во Франции?

– По меркам Казахстана наша страна занимает не очень большую территорию. Поэтому «глубинкой» у нас может считаться деревня, ферма, отдаленная от крупного города на 50–100 километ­ров. Это, конечно, с вашими расстояния­ми не сравнить.

– Как обеспечены французские деревни основными благами цивилизации, имею в виду электроэнергию, дороги, Интернет, медобслуживание, школы? Для нашего села этот список имеет большую актуальность.

– Всем перечисленным выше, как и другой инфраструктурой жизнеобес­печения, французские деревни располагают в полной мере. Этому в нашей стране уделяется большое внимание. Должен сказать, что содействие в соответствующей работе правительству Франции оказывает Евросоюз. То есть поддержка деревни, фермерства для них – важнейшая задача.

Еще об одной черте французской деревни стоит сказать. Ее жители кроме сельхозпроизводства занимаются еще и туризмом. Благо познакомиться с жизнью и бытом наших ферм есть немало желающих. Поэтому туризм стал еще одной статьей доходов фермеров.

– Благодарю за ответы.