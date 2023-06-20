Есть такая гвардия!

В этом году учебное заведение окончили 186 выпускников, из них восемь молодых лейтенантов – с отличием. Дипломы об окончании получили также десять граждан Таджикистана.

На территории академии сегодня идет строительство современного учебного корпуса, казармы и спортивного комплекса. Филиалы вуза соз­даны в Алматы, Шымкенте и Усть-Каменогорске.

Командующий внутренними войсками МВД Республики Таджикистан Сухроб Орзу Рауфзода выразил признательность руководству МВД Казахстана и Национальной гвардии.

– Наши курсанты, – сказал он, – обучаются в Академии Национальной гвардии Республики Казахстан и ежегодно пополняют ряды внутренних войск МВД Республики Таджикистан.

По армейской традиции состоялся ритуал прощания с боевым знаменем учебного заведения. Почетного права прощания с боевым знаменем академии от имени всех выпускников удостоился отличник учебы лейтенант Санжар Шымкентбай.

За 26 лет Академия Национальной гвардии выпустила более четырех тысяч офицеров.