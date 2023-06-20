Есть такая гвардия! Статьи 20 июня 2023 г. 2:05 58 Андрей Кратенко В Петропавловске состоялся очередной, 23-й по счету, выпуск молодых лейтенантов из Академии Национальной гвардии РК. фото Академии Национальной гвардии В этом году учебное заведение окончили 186 выпускников, из них восемь молодых лейтенантов – с отличием. Дипломы об окончании получили также десять граждан Таджикистана. На территории академии сегодня идет строительство современного учебного корпуса, казармы и спортивного комплекса. Филиалы вуза созданы в Алматы, Шымкенте и Усть-Каменогорске. Командующий внутренними войсками МВД Республики Таджикистан Сухроб Орзу Рауфзода выразил признательность руководству МВД Казахстана и Национальной гвардии. – Наши курсанты, – сказал он, – обучаются в Академии Национальной гвардии Республики Казахстан и ежегодно пополняют ряды внутренних войск МВД Республики Таджикистан. По армейской традиции состоялся ритуал прощания с боевым знаменем учебного заведения. Почетного права прощания с боевым знаменем академии от имени всех выпускников удостоился отличник учебы лейтенант Санжар Шымкентбай. За 26 лет Академия Национальной гвардии выпустила более четырех тысяч офицеров. #Петропавловск #Нацгвардия #академия #выпуск