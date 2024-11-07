Есть такая профессия

Мотокурьеры рулят

Пандемия изменила взгляд на многие вещи. Как оказалось, мы можем полноценно работать на удаленке, путешествовать по родному краю, а профессия курьера – это вполне достойный способ заработать. За прошедшие три года количество курьеров на улицах Алматы выросло в несколько десятков раз.

В курьеров и таксистов переквалифицируются ежедневно специалисты с высшим образованием, к ним присоединяются студенты, безработные и даже декретницы. И дело тут не в огромной прибыли, о которой усердно рассказывают в соцсетях. Ощутимые фишки в другом, а именно – в упрощенном приеме на работу, отсутствии особых требований, в образовании и знании языков тоже нет нужды. Достаточно лишь заполнить анкету на сайте, подписать договор, получить сумку – и вперед!

Различные курьерские службы обещают заработок от 20 до 40 тыс. тенге в день в зависимости от того, сколько часов сотрудник намерен работать и каким образом. В этом году, по данным аналитических служб, самые востребованные – мотокурьеры. Они делают доставку быстрее, чем автокурьеры, у них нет проблем с парковкой, да и выматывающие алматинские пробки им не страшны. Ограничения только в объеме и весе посылки. Но, как показывают данные аналитического агентства «Первое бюро», крупногабаритные посылки составляют лишь 4–6% от общего количества.

Однако с мотокурьерами не все так одно­значно. Перио­дически они подвергаются нападкам со стороны других участников движения, властей и горожан. В авгус­те этого года мото­курьеры даже устраи­вали за­бастовку на одной из центральных улиц города, цель которой была в привлечении внимания к проблемам и просьба относиться с уважением к их нелегкому труду.

Самые популярные службы «Яндекс» и «Глово» обещают, что мотокурьеры могут заработать до 1 млн тенге в месяц при условии выполнения заказов по 12 часов в сутки 22 дня в месяц. На автомобиле – до 730 тыс., на велосипеде – до 500 тыс., а доход пеших курьеров при таком раскладе может составить до 330 тыс. тенге.

Абдурахим Мукашев в курье­ры пошел недавно, наслушавшись от друзей басен про миллионные заработки. Теперь на личном опыте он убедился, что для получения такой прибыли работать надо не 22 дня в месяц, а все 30 и по 12–14 часов.

– У меня мало опыта, город знаю не так хорошо еще, часто отвлекаюсь на личные дела, – рассказывает Абдурахим. – Дос­тавку делаю на велосипеде. Первый месяц попробовал на автомобиле, но это очень сложно. Сейчас много новостроек, где движение затруднено, формируются пробки на выездах из ЖК. Самое страшное для автокурьера – это попасть в новые ЖК по Гагарина, ниже аль-Фараби. Там словно другой мир с другими законами и ПДД. Красивые роскошные дома, но подъездов к ним толком нет, а на самой улице Гагарина в наследство от предыдущего акима остались желтые полосы, говорящие о том, что парковаться там нельзя.

Очень хочу купить мопед, но пока все заработанное уходит на самое необходимое. Уже поду­мываю о продаже старенького авто. Быть его владельцем с каждым годом все сложнее. Машина досталась от отца, он давно уже осел дома, не справляется с алматинским движением и пробками, а у меня на бензин, ремонт, платные парковки и штрафы уходила большая часть заработанного. На велосипеде, конечно, много не заработаешь, и люди редко выбирают такой способ доставки, но зато и проблем меньше. В прошлом месяце у меня получилось заработать чистыми 210 тысяч. Считаю, это неплохо, учитывая, что успеваю учиться на заочном и заниматься своими делами, – говорит Абдурахим Мукашев.

С разрастанием рынка курьер­ских услуг стало понятно, что требуется регламент и контроль со стороны государства. Прежде всего для того, чтобы защитить самих курьеров. Так, два года назад министр труда и социальной защиты населения Казахстана Тамара Дуйсенова задавала вопросы руководителям курьерских онлайн-платформ о социальных отчислениях их работников. Она сообщила о запуске проекта об упрощенной регистрации таких сотрудников и прозрачности социальных и пенсионных отчислений, а также медицинском страховании. Надо отдать должное, крупные агрегаторы пересмотрели пакет социальных гарантий по отношению к независимым курьерам, и, помимо уже существующего страхования жизни, для них теперь действует страховое покрытие в случае болезни при наличии справки из медучреж­дения. Есть и единоразовая выплата на новорожденного, а также бесплатное обучение правилам вождения микромобильного транспорта и школа предпринимателей.

...И стойкое ощущение свободы

Самая неоднозначная категория курьеров – это, конечно же, мотодоставщики. Ведь не секрет, что далеко не все из них соблюдают правила и дорожный этикет. А спросить с них сложнее всего, потому как закон о регистрации подобных транспортных средств вступит в силу лишь весной следующего года. А пока, как говорится, что хочу, то и ворочу.

Сегодня, чтобы поставить на учет мототехнику, нужно предоставить документ, удостоверяющий личность гражданина, сведения об уплате налоговых пошлин и о прохождении таможенного контроля, а также подтвердить право собственности. Подойдет договор куп­ли-продажи. Но, по данным Ассоциации казахстанского автобизнеса, даже обязательную регистрацию (начиная от 125 «кубиков») проходит лишь треть мототехники. Только в 2021 году по стране разъехались почти 20 тыс. беспризорных мотоциклов.

На сайте «Колеса» объявления о продаже мопедов растут в геометрической прогрессии. По словам специалистов, потребность в мопедах увеличилась не только из-за разрастания рынка курьерских услуг. Многие автовладельцы или пересаживаются на мопеды или мотоциклы, или же берут их как дополнительное транспортное средство. Стоимость мопеда в среднем составляет от 150 до 350 тыс. тенге. Это вполне дос­тупный вид транспорта, а при хорошем раскладе железный друг отобьет свою цену за месяц работы.

Светлана Бобровских в курьеры пошла за компанию и осталась уже как самостоятельный сотрудник. Встречалась с парнем, и вечерами они вместе развозили заказы.

– Парней клиенты не особо жалуют. А когда видят девушку, вежливее себя ведут, стараются не грубить и часто дают чаевые. Самым странным заказом за мою недолгую карьеру была кукла Вуду в прозрачной коробке. Как-то не рискнула отказаться от ее доставки. Мало ли, может, вслед за этой и мою вылепят. Но вечером дома особо тщательно принимала душ и молилась с утроенным энтузиазмом, – смеется Светлана. – Бывали и казусные ситуации, конечно, когда подвыпившие компании слишком настойчиво предлагали скоротать вечерок. Но я стараюсь работать в дневное время, чтобы минимизировать риски. Родители не в восторге от моей работы. Предлагают устроиться по специальности, а я фармацевт. Промониторила рынок – и вернулась к курьерской службе. Тут хоть двигаешься и есть стойкое ощущение свободы. А фармацевт стоит по 10 часов на ногах в закрытом помещении, и заработок у него ниже.

Чтобы понять, действительно ли так легко устроиться курьером, решила испробовать на себе. Заполнив анкету на сайте и пройдя проверку сотового номера, в 9.30 получила уведомление, что к 11.00 меня ждут в курьерском пункте, где объяснят принципы работы, я подпишу необходимые документы, и мне выдадут сумку. Приступать можно было в день обращения. Другими глазами смотрю теперь на безработных, жалующихся, что для них не нашлось места.

Пешие курьеры в арсенале могут иметь лишь карточку «Онай», мобильный телефон и стойкое желание трудиться. Ну и соблюдать ряд правил, их не так много. Через курьера нельзя передавать животных, птиц, запрещенные вещества. Алкоголь, кстати, тоже под запретом у большинства служб. Доставку его могут осуществлять лишь специализированные магазины. А «сгонять за пивком» для вас курьеру не положено.

– Мы не знали о таком запрете, – говорит алматинка Алтынай Утепова. – Живем далековато от магазинов, в частном секторе. Заказали в магазине пиво самовывозом и оформили доставку, не указав, что в посылке. В итоге служба доставки нас заблокировала на месяц и вынесла предупреждение.

По словам самих курьеров, их работа облегчила жизнь многим людям. Что только они не передают: одежду, книги, ключи, инструменты, продукты... Бывало, что внуки хотят порадовать бабушку и отправляют свои поделки или рисунки, а бабушки, не особо понимающие специфику работы службы, пытаются передать с этим же курьером обратно угощения.

Бывают и курьезы. Так, недавно молодая мамаша пыталась с курьером передать пятимесячного ребенка, уверяя, что он проспит всю дорогу, и искренне возмущалась, получив отказ.