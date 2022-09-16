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Есть вакансии
Серик Кабдулов

На ярмарке вакансий в Атырауской области было представлено около тысячи рабочих мест.

Как говорят организаторы, в первую очередь это мероприятие направлено на безработных, уволенных из проекта будущего расширения компании «Тенгизшевройл». Всего, по словам руководителя областного управления координации занятости и социальных программ Азамата Мамбетова, в ярмарке участвовало 34 крупных предприятия.

В предлагаемом списке вакансий есть такие профессии, как слесарь по монтажу и ремонту технических трубопроводов, электрик, монтажник трубопровода, сварщик, автослесарь, водитель, грузчик, дорожный рабочий, повар и другие. Только по инженерным позициям было предложено 387 вакансий.

«Одна из активных мер занятости – проведение ярмарок вакансий. За отчетный период по области проведено 26 ярмарок с участием 3 330 человек и 239 работодателей. По их результатам 592 человека обеспечены постоян­ной работой, мероприятия по трудоустройству продолжаются. Кроме того, в ходе ярмарки для всех участников были проведены консультации, рассказано об изменениях в сфере занятости, мерах социальной поддержки. До конца года планируется проведение еще десяти ярмарок. Безработные граж­дане также могут посмотреть вакансии на портале «Электронная биржа труда» и оставить свое резюме в электронном виде», – отметил Азамат Мамбетов.

Также участникам ярмарки были даны разъяснения по воп­росам национального проекта по развитию предпринимательства на 2021–2025 годы.

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