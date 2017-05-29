Свежий выпуск
​Есть высший класс!
Николай Иванов

Назарбаев Интеллектуальная школа Семея получила международную аккредитацию Совета международных школ (CIS). Радостную телеграмму зачитал директор НИШ Багдан Кайыржанов на торжественной линейке, посвященной последнему звонку.

Школа Семея – третья из Интеллектуальных школ, официально принятая в престижный международный совет. Новый статус подтверждает соответствие казахстанской школы мировым образовательным стандартам высшего класса.

Сама процедура аккредитации предполагает длительный и масштабный процесс, завершает который непосредственная инс­пекция в школе. В апреле авторитетная команда CIS из представителей аккредитованных школ США, Англии, Германии, России, Иордании, Азербайджана, Ливана несколько дней работала в Семее, анализировала и оценивала менеджмент, профессио­нальное обучение учителей, организацию учебного процесса и школьной жизни. «Жизненные ценности», «Преподавание и обу­чение», «Управление и лидерство», «Преподавательский состав и технический персонал», «Доступ к преподаванию и обучению», «Операционные системы», а также знание иностранных языков – по всем этим стандартам школа Семея соответствует самым строгим критериям мирового уровня.

CIS – организация, созданная для продвижения высших стандартов и последних достижений в области образования. В престижном клубе состоят флагманские школы и учебные комплексы из многих стран, он сотрудничает с 50 лучшими университетами мира, заинтересованными в выпускниках аккредитованных школ.

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