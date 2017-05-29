​Есть высший класс!

Назарбаев Интеллектуальная школа Семея получила международную аккредитацию Совета международных школ (CIS). Радостную телеграмму зачитал директор НИШ Багдан Кайыржанов на торжественной линейке, посвященной последнему звонку.

Школа Семея – третья из Интеллектуальных школ, официально принятая в престижный международный совет. Новый статус подтверждает соответствие казахстанской школы мировым образовательным стандартам высшего класса.

Сама процедура аккредитации предполагает длительный и масштабный процесс, завершает который непосредственная инс­пекция в школе. В апреле авторитетная команда CIS из представителей аккредитованных школ США, Англии, Германии, России, Иордании, Азербайджана, Ливана несколько дней работала в Семее, анализировала и оценивала менеджмент, профессио­нальное обучение учителей, организацию учебного процесса и школьной жизни. «Жизненные ценности», «Преподавание и обу­чение», «Управление и лидерство», «Преподавательский состав и технический персонал», «Доступ к преподаванию и обучению», «Операционные системы», а также знание иностранных языков – по всем этим стандартам школа Семея соответствует самым строгим критериям мирового уровня.

CIS – организация, созданная для продвижения высших стандартов и последних достижений в области образования. В престижном клубе состоят флагманские школы и учебные комплексы из многих стран, он сотрудничает с 50 лучшими университетами мира, заинтересованными в выпускниках аккредитованных школ.