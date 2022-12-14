Бывшие руководители санитарно-эпидемиологического контроля на транспорте осуждены за взятки.
Масштабное живописное полотно, написанное людьми из более чем 190 стран, можно увидеть в Государственном музее искусств им. А. Кастеева
Костанайскую птицефабрику подозревают в продаже яиц по завышенным ценам
В Тунисе завершился 19-й юношеский чемпионат мира по настольному теннису, который войдет в историю как самый успешный для Казахстана
ЕАЭС: Взаимодействие с высоким интеграционным эффектом
На 85-м году ушел из жизни Булат Аюханов – народный артист Казахстана, однокашник и близкий друг легендарного Рудольфа Нуреева
В ночь на 12 декабря в водопроводе Петропавловска резко упало давление, и областной центр в третий раз за месяц остался без воды
Десятки уголовных дел, заведенных полицией Алматинской области по фактам кражи скота, до суда не доходят. Преступники гуляют на свободе
Почти вдвое увеличится в новом году тариф на воду для сельских жителей Костанайской области
В Атырауской области подали в суд на оператора сотовой связи.
«Хрустите», сгибайте, трите – так следует поступать с банкнотами при подозрении, что вам подсунули фальшивку.
Смаилов встретился с одним из богатейших людей мира
Заболеваемость коронавирусом резко выросла в Казахстане
Синтез мелодий, стилей, традиций
Эндаумент-фонд и образовательная экосистема
Успех отрарского проекта
Златые горы
Эстафета доброты
Женис Касымбек стал акимом Астаны
Тепло подали во все дома Экибастуза – оперативный штаб
Токаев уволил ряд судей
Практически ежедневно осуществляются информационные вбросы в адрес руководства страны, вооруженных сил, являющихся базовым элементом государственности.
В акимате объяснили появление сталактитов в несданных квартирах Костаная
Токаев сменил послов Казахстана в ряде стран
Бабушка и внуки погибли при пожаре в Алматинской области
Археологи Маргулан центра могут вести раскопки круглый год, и даже в условиях суровой зимы
Парень выпал с 25-го этажа в Астане
Любимый ученик Мухтара Ауэзова. Именно так отзывались об известном общественном деятеле, народном писателе Казахстана, академике Национальной академии наук РК Зейнолле Кабдолове
Токаев дал ряд поручений в связи с ЧП в Экибастузе
Что делать, если ваш ребенок подвергся буллингу?
Банковские карты системы "МИР" можно будет использовать в Казахстане
Машина провалилась под лёд на Бухтарминском водохранилище, погибла женщина
Ернар Баспаев стал заместителем руководителя Администрации президента РК
Канатбек Жайсанбаев назначен помощником Токаева
В Сети появилось видео пылающей легковушки на трассе в Костанайской области
В Казахстане появился стартап, позволяющий блокировать сайты и приложения интернет-мошенников. На вопрос, как этот проект поможет защитить казахстанцев, нам ответила генеральный директор компании New Aeon Жанна Акжанова
Стройматериалы горят на территории новостройки в Астане
«Такие, как я, не выживают...»
Закон Республики Казахстан
Бабушка попросила полицию забрать у нее 3-месячную внучку в СКО
Ильин навестил в больнице огнеборцев, пострадавших при пожаре в Астане
Где можно будет посмотреть трансляцию церемонии инаугурации Касым-Жомарта Токаева
Хотел спасти котёнка: мальчик провалился под лёд на реке в Астане
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Спецоперация в Кокшетау: задержан хозяин "склада" с наркотиками
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"Был 10 лет в рабстве": видеообращение к полиции записал житель Жетысуской области
Дочь нашла мать убитой спустя трое суток после трагедии в СКО
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В ДТП с автобусами в Караганде пострадали 18 человек, четверо из них – в тяжелом состоянии
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Генпрокуратура проверит обоснованность приватизации ряда энергетических объектов РК
Токаев и Эрдоган поговорили по телефону
Сенат требует принять меры в отношении не поддерживающих казахстанские товары супермаркетов