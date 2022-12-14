Эстафета доброты

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Зарина Москау

В Экибастузе предприниматели помогали землякам пережить тяжелое время.
Рестораны и кафе предоставляли бесплатные обеды, бани безвозмездно встречали желающих помыться и отогреться.

Обледенелые квартиры, размороженные радиаторы, лопнувшие трубы – таковы были реалии Экибастуза. Из-за нагрузок с перебоями работало электричество. Людям, особенно в первые дни, негде и не на чем было готовить еду. Особенно тяжело приходилось одиноким старикам, детям, рабочим, которые целыми днями находились на морозе.

Казахстанцы не раз показывали свое единство, консолидируясь в самые тяжелые моменты. Так было, когда Арыс сотрясли взрывы, после пожара в Костанайской области, при наводнениях в различных областях.

Со всех концов страны в Павлодар съехались волонтеры, спе­циалисты, чтобы помочь замер­зающему городу. В этот непростой период вызывают восхищение те, кто помогал даже в ущерб себе. В Экибастузе бесплатные обеды предоставляли кафе и рестораны «Сабой», «Кабулете», Lanzhou.

Мы связались с генеральным директором и основателем сети ресторанов Lanzhou Гульбану Майгариной.

– Изначально мы планировали кормить только рабочих, которые трудятся на морозе. Но потом начали обращаться люди, которые не могли приготовить еду из-за отсутствия электричества, и мы решили помогать всем нуждающимся, – рассказала она.

Каждый день в ресторане любого, кто оказался в сложной ситуации, ждал горячий обед: лапша, хлеб, горячий чай. Кроме того, курьеры развозили порции по адресам. К слову, курьерами на время ЧС стали сотрудники ресторана. Чаще других в горячей еде нуждались одинокие старики, те, кому некуда ехать, кто ­физически не может выехать из города.

Баня Sruboff также в числе тех, кто протянул руку помощи своим землякам. Аккуратные домики, в которых тепло и можно помыться, встречали тех, кому пришлось особенно тяжко. Пос­ле объявления в местных чатах сюда потянулись семьи с малолетними детьми.

– Приходили женщины, семьи с детками, мылись, некоторые оставались на ночь. У нас есть комнаты отдыха в каждом срубе, там и ночевали, – рассказала нам администратор бани Асия Аскапова. По ее словам, распоряжение впускать и не брать оплаты поступило от хозяйки Раушан Ахметовой.

Кроме того, таксисты города создали чаты и группы, обратившись куда, жители могли рассчитывать на бесплатную перевозку, плату таксисты не брали.

В самые критические моменты обнажаются сердца и души людей. Экибастуз остро показал, к чему может привести халатность. Но также он в очередной раз доказал, что казахстанцы – единый народ, мы сильны именно этим, своей готовностью подставить плечо, без лишних слов помочь.

В соцсетях молодой человек Турар Кусаин, живущий в Алматы, написал, что готов предоставить свою квартиру в Атырау для семьи из Экибастуза без оплаты, также выразил готовность помочь продуктами и всем необходимым. И таких было немало.

Хотелось бы, чтобы тех, кто в морозные дни выбрал человечность, а не выгоду, отметили, поблагодарили уже от имени властей. Разве не это настоящий асар и эстафета доброты?

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