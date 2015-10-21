Эстафета дружбы и согласия Свежий выпуск Людмила КОРИНА, Западно-Казахстанская область

Советы общественного согласия активно участвуют в решении самых актуальных проблем. Это вопросы социального переустройства, касающиеся обеспечения сельских округов питьевой и технической водой, кормами для скота, благоустройства поселков, укрепления семейных ценностей. Так, в текущем году здесь по государственной программе сданы в эксплуатацию 400 квартир. Жители района справляют также новоселья в домах, построенных на собственные средства с помощью односельчан.

О возрастающей роли советов общественного согласия в реализации масштабных планов, намеченных на год 20-летия АНК, рассказал заместитель председателя, заведующий секретариатом Ассамблеи народа Казахстана ЗКО Гайса Капаков. Председатели этнокультурных центров и руководители НПО посадили в райцентре Казталовка 240 саженцев яблонь, груш, абрикосов и других плодовых деревьев. Молодой сад расположен рядом с центром воспитательной работы. За ним будут ухаживать дети, которым предстоит продолжать эстафету дружбы и согласия, переданную старшим поколением. По инициативе ассамблеи в рамках акции «20 добрых дел» фруктовые сады «Нұрлы бақ» планируется посадить во всех районных центрах Приуралья.



