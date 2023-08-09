Естай создал свой, глубоко органичный индивидуальный стиль, а вершиной его творчества стала знаменитая песня «Қорлан»
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Саида Елеманова, доктор искусствоведения
Во времена СССР считалось, что существует одно-единственное профессиональное, то есть подлинное, настоящее музыкальное искусство – европейская и русская композиторская музыка XVIII–XX века. А все остальное – фольклор, народную музыку принято было относить к так называемой «традиции». Такое утверждение можно объяснить лишь ограниченностью, которая диктовалась европоцентризмом…