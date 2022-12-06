Это будет супердерби

Действующие чемпионы мира – французы – без особых проблем разобрались с Польшей. На 44-й минуте все еще самый дорогой игрок планеты – форвард парижского ПСЖ Килиан Мбаппе поспособствовал первому голу в игре – с его передачи забил Оливье Жиру. На 74-й минуте Мбаппе уже забил сам, а на 91-й добавленной минуте он же оформил дубль. На 99-й минуте гол престижа у поляков, причем с пенальти, провел их самый знаменитый нападающий – Роберт Левандовски.

Кстати, Килиан стал первым игроком в истории мирового футбола, сумевшим забить девять мячей на первенствах планеты до того, как ему исполнилось 24 года (сейчас ему 23, и очередной день рождения он отпразднует скоро – 20 декабря). Мбаппе забил уже пять голов в Катаре, а еще четыре он провел в 2018 году на мундиале в России.

Еще более уверенно в этот день выступили анг­личане, которые разгромили Сенегал со счетом 3:0. На 38-й минуте у британцев Джуд Беллингем отдал точную передачу с фланга в штрафную Джордану Хендерсону, который, конечно же, не промахнулся. Еще через 10 минут у островитян на острие атаки оказался Гарри Кейн, забивший второй мяч в ворота африканской команды. Ну а довершил разгром сенегальцев на 57-й минуте Букайо Сака.

Все мы помним, насколько интересной оказалась первая четвертьфинальная пара чемпионата мира – Нидерланды и Аргентина. Однако суперпоединок французов и англичан еще больше привлекает внимание, так как на двоих они имеют сразу три титула победителей первенства планеты. И если континентальные европейцы побеждали на мундиалях уже два раза, то вот островные – всего лишь один, и то в далеком 1966 году, когда они принимали мировой чемпионат в Англии.

Как сообщает статистический портал Opta Sport, эта встреча между командами будет первой в рамках плей-офф крупных международных турниров – чемпионатов мира и Европы.