Это будет супердерби

Статьи
Аскар Султан

Сборные Франции и Англии, выступающие под эгидой УЕФА (в эту конфедерацию входит и Казахстан), сыграют между собой в 1⁄4 финала чемпионата мира.

Действующие чемпионы мира – французы – без особых проблем разобрались с Польшей. На 44-й минуте все еще самый дорогой игрок планеты – форвард парижского ПСЖ Килиан Мбаппе поспособствовал первому голу в игре – с его передачи забил Оливье Жиру. На 74-й минуте Мбаппе уже забил сам, а на 91-й добавленной минуте он же оформил дубль. На 99-й минуте гол престижа у поляков, причем с пенальти, провел их самый знаменитый нападающий – Роберт Левандовски.

Кстати, Килиан стал первым игроком в истории мирового футбола, сумевшим забить девять мячей на первенствах планеты до того, как ему исполнилось 24 года (сейчас ему 23, и очередной день рождения он отпразднует скоро – 20 декабря). Мбаппе забил уже пять голов в Катаре, а еще четыре он провел в 2018 году на мундиале в России.

Еще более уверенно в этот день выступили анг­личане, которые разгромили Сенегал со счетом 3:0. На 38-й минуте у британцев Джуд Беллингем отдал точную передачу с фланга в штрафную Джордану Хендерсону, который, конечно же, не промахнулся. Еще через 10 минут у островитян на острие атаки оказался Гарри Кейн, забивший второй мяч в ворота африканской команды. Ну а довершил разгром сенегальцев на 57-й минуте Букайо Сака.

Все мы помним, насколько интересной оказалась первая четвертьфинальная пара чемпионата мира – Нидерланды и Аргентина. Однако суперпоединок французов и англичан еще больше привлекает внимание, так как на двоих они имеют сразу три титула победителей первенства планеты. И если континентальные европейцы побеждали на мундиалях уже два раза, то вот островные – всего лишь один, и то в далеком 1966 году, когда они принимали мировой чемпионат в Англии.

Как сообщает статистический портал Opta Sport, эта встреча между командами будет первой в рамках плей-офф крупных международных турниров – чемпионатов мира и Европы.

Популярное

Все
В канал для сточных вод превратило одно из предприятий по производству напитков поливной бетонный лоток, пустив по его руслу вонючую жижу
Заслуженные мастера танца
Это будет супердерби
Закон Республики Казахстан
Мамытбеков главе Минздрава: Куда делись деньги ФСМС
В центре столицы горит девятиэтажка (Видео)
Второй котёл вышел из строя на ТЭЦ Жезказгана
Проект по разведению сайгаков в полувольных условиях инициирован на равнине Бетпақ Дала
Трагедия января – это результат четко спланированной кампании. Солидарность с этим мнением проявляет и политолог – директор Института евразийской интеграции Уразгали Сельтеев, согласившийся побеседовать с нами о печально известных событиях начала этого года
Два автомобиля провалились под лед близ Караганды
Пожилые супруги и 3-летний внук замерзли насмерть в области Абай
Человек погиб в сорвавшемся лифте в Алматы
"Одни дома": двое детей сгорели в запертом доме в Шу
В рамках программы «Архив-2025» группа ученых Центра рукописей и редких книг посетила библиотеку Устан Кудс Разави в иранском городе Мешхеде
​​​​​​​Как научиться писать книги?
Визит Касым-Жомарта Токаева в Москву завершился
Склад сайгачих рогов и уникальные самоцветы нашли полицейские в частном доме в Алматы (Видео)
За салют с крыши поста полиции житель Алматы поплатился свободой (Видео)
Серийного вора аккумуляторов задержали в Алматы
Ерболат Досаев переназначен акимом Алматы
"Озеро" с запахом химикатов появилось вблизи Атырау
Масштабную проверку в госорганах проведут по поручению Токаева
Как пиявки высосали, а теперь хотят перекинуть проблему на государство - депутат о владельцах ТЭЦ
Акимат Алматинской области сделал заявление после гибели мужчины в массовой драке
Двое рабочих упали с 14-го этажа в Астане, один погиб
Дайрабаев высказался о внешней политике Казахстана
Жительница Балхаша убила свою мать за замечание
Ребенок под защитой государства – Кошанов о позиции Токаева
Ауесбаев ответил на критику оппонентами его партии
Несмотря на потерю зрения, режиссер Станислав Цих создал свой театр и пообещал Усть-Каменогорску фестиваль мирового уровня
Закон Республики Казахстан
Бабушка попросила полицию забрать у нее 3-месячную внучку в СКО
Ильин навестил в больнице огнеборцев, пострадавших при пожаре в Астане
"Учительницу с VIP-пропуском от МВД" наказали в Каскелене – видео
Фотографии Бишимбаева, разъезжающего на внедорожнике, прокомментировал Антикор
ЧП в Экибастузе: низкие тарифы могли стать причиной аварии на ТЭЦ
В Правительстве обсудили ход исполнения Программы повышения доходов населения
Хотел спасти котёнка: мальчик провалился под лёд на реке в Астане
Где можно будет посмотреть трансляцию церемонии инаугурации Касым-Жомарта Токаева
Спецоперация в Кокшетау: задержан хозяин "склада" с наркотиками
"Был 10 лет в рабстве": видеообращение к полиции записал житель Жетысуской области
Трехмесячная девочка скончалась во время забора крови в поликлинике Жамбылской области
Дочь нашла мать убитой спустя трое суток после трагедии в СКО

Читайте также

Статьи
Чтоб быть богатыми завтра…
Статьи
Дай воды нам, «Рубикон»!
Статьи
Говорим – археология, подразумеваем – Самашев
Статьи
Листая страницы церковной книги

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]