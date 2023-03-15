Это только начало пути

Год спустя можно с уверенностью сказать, что это Послание действительно заложило фундамент системной политической реформы в стране, а также нашло положительный отклик у граж­дан Казахстана. Так, 5 июня 2022 года состоялся республиканский референдум по вопросу принятия изменений и дополнений в Конституцию, на котором 77,18% избирателей поддержали предложенные изменения. По итогам референдума были внесены поправки в семь конституционных законов, 15 кодексов и 36 законов, что демонстрирует всю глубину системных преобразований в Республике Казахстан.

Началом реформ стал окончательный переход от суперпрезидентской формы правления к президентской республике с сильным Парламентом. Президенту теперь запрещено вступать в политические партии, а его близким родственникам нельзя занимать политические должности и руководящие посты в квазигосударственном секторе. Количество представителей Главы государства в Сенате сокращено с 15 до 10 человек, причем пять из них рекомендуются Ассамблеей народа Казахстана.

Президент Казахстана теперь может назначать глав областей, городов респуб­ликанского значения и столицы только после согласования с депутатами соответствующих маслихатов. Кроме того, из Конституции исключены полномочия Президента по снятию с должностей акимов районов, городов и сельских округов, а также его право на отмену или приостановление действий актов акимов. Это позволяет последним стать более независимыми и ориентированными на интересы населения, так как у них уже больше свободы в принятии решений.

Изменениям также подвергся порядок формирования Мажилиса: 69 депутатов будут выбираться по партийным спискам, а 29 – в одномандатных территориальных избирательных округах. Иными словами, 70% депутатов будут выбираться на пропорциональной основе, а оставшиеся 30% – на мажоритарной. Квота Ассамблеи народа Казахстана в Мажилис упразднена. Сбалансирован законотворческий процесс – теперь Мажилис, нижняя палата Парламента, принимает законы, а Сенат, верхняя палата, одобряет их. Такое разделение характерно для парламентской системы, где законы проходят через две палаты.

Полномочия Сената, в свою очередь, дополнены правом согласования кандидатур на посты председателей Конституционного суда и Высшего судебного совета. Изменения и дополнения в Конс­титуцию РК, проекты конституционных законов, а также законы, объявленные Президентом приоритетными, будут рассматриваться на совместных заседаниях палат. Это обеспечит более тщательное рассмотрение этих законов.

Счетный комитет был преобразован в Высшую аудиторскую палату, председатель которой два раза в год должен отчитываться перед депутатами нижней палаты о качестве исполнения республиканского бюджета. Это решение значительно усилило парламентский контроль за бюджетными процессами и дополнительно повысило статус Мажилиса.

Системные реформы, направленные на совершенствование избирательной системы и развитие политического многообразия, помимо Мажилиса Парламента, коснулись также маслихатов областей и городов республиканского значения, выборы в которые будут осуществляться на основе смешанной электоральной модели. Иначе говоря, помимо политических партий, в Мажилис и городские маслихаты теперь могут избираться независимые депутаты. В городских и районных мас­лихатах будут только одномандатные депутаты. Это даст избирателям возможность голосовать не только за партию, но и за конкретного кандидата, а также выдвигать свою кандидатуру.

Ранее, когда депутаты избирались только по партийным спискам, многие граждане ничего не знали о них. Теперь же депутаты будут нести личную ответственность перед своими избирателями, в том числе благодаря новому механизму их отзыва: если депутат, по мнению большинства его избирателей, не ведет работу эффективно, то последние смогут отоз­вать его до истечения срока полномочий.

В преддверии предстоящих 19 марта текущего года выборов депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов Респуб­лики Казахстан предложенные реформы, согласно статистике Центральной избирательной комиссии, уже показывают свою эффективность. Например, в одномандатных территориальных избирательных округах на выборы депутатов Мажилиса Парламен­та было выдвинуто 609 кандидатов. Также, согласно сведениям территориальных избирательных комиссий по выборам депутатов маслихатов, зарегистрировано 10 288 кандидатов, или более трех человек на один мандат.

С целью формирования благоприятной среды для институционального и организационного развития партий были упрощены процедуры регистрации. Регистрационный порог снижен в четыре раза – с 20 до 5 тыс. человек. Минимальная численность региональных представительств также была уменьшена в три раза – с 600 до 200 человек. Минимальная численность инициативной группы граж­дан для создания партии была сокращена почти на треть – с 1 000 до 700 человек. Это обеспечит значительную либерализацию при решении вопросов, касающихся политического пространства в нашей стране.

С целью реализации Послания Главы государства был заново учрежден Конс­титуционный суд, существовавший в Казахстане на заре независимости. Он может отменить любой закон или правовой акт, который будет противоречить Конституции. Это решение значительно укрепит правозащитную сферу законодательства. Ранее в Казахстане толкование норм Конституции давал Конституционный совет, в который граждане нашей страны не могли обратиться напрямую. В Конституционный суд может обратиться любой гражданин, считающий, что нормативный акт нарушает его права и свободы, закреп­ленные в Основном законе РК.

С начала этого года в Конституционной суд поступило свыше 1 600 обращений граждан. Из них более 1 200 уже получили ответы с разъяснениями. В конс­титуционное производство принято 10 обращений, по итогам рассмотрения по четырем из них уже вынесены нормативные постановления. Наиболее час­то граждане обращаются по вопросам несог­ласия с решениями судов (47%), а также признания некоторых нормативных правовых актов или их отдельных положений неконституционными (25%). Также имеются обращения на темы дос­тупа к информации (3%), трудового и пенсионного обеспечения (2,5%) и уголовно-исполнительной системы (1,7%). Большое количество обращений граж­дан свидетельствует о том, что новый Конституционный суд уже стал важным институтом защиты прав граждан.

В рамках реализации Послания Главы государства расширены полномочия и укреплен статус уполномоченного по правам человека, что повысит эффективность обеспечения государственной гарантии защиты прав и свобод человека и гражданина. Теперь омбудсмен независим и неподотчетен ни одному органу или должностному лицу. Он имеет право обращаться в Конституционный суд по вопросам, затрагивающим основные права человека и гражданина; свободно посещать учреждения, предоставляющие социальные услуги, и учреждения уголовно-исполнительной системы, проводить беседы с находящимися там лицами, а также рассматривать жалобы граждан, иностранцев и лиц без гражданства. Для улучшения взаимодействия между государством и народом уполномоченный по правам человека будет участвовать в общественном диалоге по разрешению конфликтов между государственными органами, акиматами, другими организация­ми и гражданами. Нельзя не упомянуть и о том, что в Конституции закреплено положение об отмене смертной казни.

Также начато внедрение системного подхода в расследовании преступлений, связанных с пытками. Так, в Уголовно-процессуальный кодекс внесена исключительная подследственность органов прокуратуры по делам о пытках. Это поз­волит исключить внутриведомственные противоречия и противостояние между органами уголовного преследования и обеспечить справедливое наказание нарушителей закона. В целом Послание Главы государства придало новый импульс разработке и внедрению комплексных подходов к борьбе с пытками, которые позволят предотвращать подобные прес­тупления более эффективно и оказывать должную помощь пострадавшим от жес­токого обращения с заключенными.

Необходимо подчеркнуть, что реализация Послания Главы государства стала важным этапом политических реформ и становления Справедливого Казахстана, о чем свидетельствуют вышеназванные преобразования. Между тем работа на этом не заканчивается, и реформы находят свое продолжение в дальнейших инициативах Президента, новых законодательных новеллах и предложениях гражданского общества.