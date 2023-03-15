Это только начало пути
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Николай Турецкий, доктор юридических наук, главный научный сотрудник Института законодательства и правовой информации Министерства юстиции РК
16 марта 2022 года Президент, выступая с Посланием народу Казахстана, дал старт новому витку развития и модернизации политической системы страны. Глава государства тогда подчеркнул, что строительство Справедливого Казахстана невозможно без глубокой трансформации, в том числе без повышения независимости казахстанского суда и совершенствования правовых механизмов защиты прав человека.