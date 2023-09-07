Евро-2024: матч Казахстан - Финляндия покажут в прямом эфире

Перед очной встречей Казахстана и Финляндии у обеих команд по 9 очков, и они лидируют в группе Н.

Фото: sports.kz

Сегодня, 7 сентября, в Астане национальная сборная Казахстана сыграет с Финляндией в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2024 по футболу, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Sports.kz.

Прямая трансляция матча Казахстан - Финляндия начнется в 20:00 по астанинскому времени и будет доступна для просмотра на телеканале «Qazsport».

В своем последнем матче в отборе на Евро-2024 подопечные Магомеда Адиева на выезде обыграли сборную Северной Ирландии (1:0), а сборная Финляндии на своем поле не оставила шансов команде Сан-Марино (6:0).

Перед очной встречей Казахстана и Финляндии у обеих команд по 9 очков, и они лидируют в группе Н.