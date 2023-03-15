Фактор позитивных перемен

Институт евразийской интеграции провел встречу экс­пертного клуба «Открытая политика» на тему «Усиление представительной власти в постэлекторальный период: проблемы и перспективы». Как отметили участники встречи, сотрудники научных и аналитических центров, вопросы дальнейшего усиления представительной власти в постэлекторальный период – важнейший объект для политологических и социологических прогнозов.

Важно подчеркнуть, что транс­формация массивного электорального процесса происходит на фоне значительного смещения социальных запросов общества в сторону обеспечения материальных благ и решения конкретных экономических проблем. Эксперты подчеркнули, что основным фактором позитивных политических перемен и усиления общественного диалога стали политические реформы Президента РК, в том числе направленные на усиление представительной власти. Уже сейчас можно с уверенностью утверждать, что в постэлекторальный период будут созданы максимально благоприятные условия для развития нового казахстанского парламентаризма.

Итоги электоральной кампании на практике продемонстрируют степень эффективности реализации политических реформ в стране. Так, по мнению участников встречи, избирательный процесс показывает свою эволюционность, постепенность перехода на новый демократический этап развития. В настоящее время выборы находятся на стадии определения фаворитов и проверки кандидатов в прямом диалоге с электоратом. Кроме того, существуют некоторые риски, связанные с завышенными ожиданиями избирателей от многочисленных обещаний кандидатов. Поэтому в плане реализации этих обещаний партиям и будущим депутатам предстоит проделать масштабную работу.

В частности, политолог Бауыр­жан Шериязданов подтвердил, что текущая избирательная кампания испытывает эволюционное развитие на фоне введения смешанной избирательной системы, которая сбалансирует народное представительство в высшем законодательном органе страны.

Особый интерес у экспертов вызвала активная агитационная борьба на всех уровнях между самовыдвиженцами и возможные сценарии их встроен­ности в работу Мажилиса и маслихатов. Так, социолог Камила Ковязина отметила появление института самовыдвиженцев как инст­румент для рассмотрения и дальнейшего решения более широкого спект­ра проблем. Экс­перт подняла и вопрос квалифицированности независимых кандидатов, избрание которых несет риск для формирования высокопрофессионального и эффективного Парламента.