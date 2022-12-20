Фантастический финал!

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Аскар Султан

Сборная Аргентины в невероятнейшем поединке вырвала победу у Франции и стала чемпионом мира.

Никто не ожидал такого накала и совершенно непредсказуемого финала первенст­ва планеты по футболу, завершившегося в Катаре. В главном матче турнира встретились две поистине звездные команды. Обе на тот момент имели звания двукратных чемпионов мира, причем французы были действующими обладателями титула, который они завое­вали в 2018 году в России.

Стартовый свисток показал абсолютно сумасшедший наст­рой аргентинцев, жаждущих выиграть чемпионат. Южноамериканцы владели большим преимуществом в первом тайме и воплотили его в два гола. На 23-й минуте Лионель Месси реализовал 11-метровый удар, а на 36-й Аргентина укрепила свое преимущество благодаря голу Анхеля Ди Марии. Дабы изменить ситуацию, главный тренер Франции Дидье Дешам сделал двойную замену на 41-й минуте, и эти изменения помогли европейцам в дальнейшем.

Вплоть до 80-й минуты, когда, казалось бы, игра шла к своему логическому завершению, все буквально перевернулось с ног на голову: в ворота аргентинцев был назначен пенальти, который уверенно реализовал все еще самый дорогой игрок мира Килиан Мбаппе. Причем на этом Килиан не остановился и спустя минуту еще и забил с игры, сделав счет ничейным – 2:2. Далее командам пришлось играть два дополнительных тайма по 15 минут.

Первая половина овертайма завершилась вничью, а на 109-й минуте Аргентину вновь вывел вперед лучший игрок современности Лионель Месси. Но даже это не поколебало французов, которые вновь невероятными усилиями сравняли счет в матче: на 118-й минуте Килиан Мбаппе реализовал еще один пенальти и вновь сделал ничью – 3:3. Для выявления победителя пришлось перейти к серии «золотых» 11-метровых ударов, где точнее оказались аргентинцы. Решаю­щий удар (серия пенальти завершилась со счетом 4:2 в пользу южноамериканцев) нанес защитник Гонсало Монтьель, который и принес третий по счету титул чемпионов мира своей команде.

Это была фантастическая игра, по своему накалу превзошедшая все мировые мундиали нового века. В этом поединке зафиксированы и исторические достижения. Так, Лионель Месси стал первым игроком на планете, сумевшим совершить более 20 результативных действий на чемпионатах мира: всего на счету легендарного аргентинца 12 голов и 8 результативных передач. Причем в данном турнире он смог забить 6 мячей и отдать 3 голевых паса. Также он стал первым игроком в истории, который сумел отличиться забитыми голами как на групповом этапе, так и во всех матчах плей-офф (в 1⁄8, 1⁄4, в полуфинале и финале) турнира. Он побил рекорд немца Лотара Маттеуса по числу матчей на чемпионатах мира. Теперь у Месси 26 игр на мундиалях.

Но самое интересное, что в этот же день мировую историю футбола переписал и 23-летний форвард сборной Франции Килиан Мбаппе, который, оформив хет-трик в главном поединке ЧМ-2022, стал игроком с наибольшим количеством голов в финалах чемпионатов мира. С 12 мячами он догнал Лионеля Месси и легендарного бразильца Пеле по количеству голов на первенствах планеты.

По итогам мундиаля Лио­нель Месси стал лучшим игроком, получив «Золотой мяч». Килиан Мбаппе приз­нан лучшим бомбардиром, он получил «Золотую бутсу». Отличились и еще два аргентинца: лучшим вратарем назван Эмилиано Мартинес, который получил «Золотую перчатку», а лучшим молодым игроком – Энцо Фернандес, у которого теперь есть серебряная статуэтка мяча. Сама же сборная Аргентины получила главный трофей – Кубок мира из золота и малахита весом в 6 кг.

В споре обладателей по количеству чемпионов мира лидирует Европа (под эгидой УЕФА выступает и Казах­стан), у которой 12 трофеев, а у Южной Америки – 10 кубков мира. Наибольшее количест­во титулов на счету Бразилии, которая побеждала 5 раз. Италия и Германия завоевывали кубок по 4 раза, Аргентина побеждала триж­ды, Уругвай и Франция становились чемпионами по два раза и единожды чемпио­нат выигрывали Англия и Испания.

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