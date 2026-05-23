Министр промышленности и строительства посетил ряд предприятий в ВКО

Ерсайын Нагаспаев посетил крупные промышленные предприятия и ознакомился с развитием строительной отрасли, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс службу министерства
На объектах ТОО «Казцинк» особое внимание было уделено вопросам промышленной безопасности.
«Необходимо принять все меры, направленные на модернизацию производственных мощностей и обеспечение безопасных условий труда», – подчеркнул Ерсайын Нагаспаев.
Руководство ТОО «Казцинк» проинформировало министра о принимаемых мерах по обеспечению стабильной деятельности и достижению плановых показателей. Обсуждены планы развития на ближайшие годы и проводимая работа по расширению сырьевой базы. Особое внимание было уделено проектам Алтынтау-Кокшетау, развития Обручевского и Ново-Лениногорского месторождений.
На Ульбинском металлургическом заводе Ерсайын Нагаспаев ознакомился с текущей деятельностью и перспективными планами по производству топливных таблеток из диоксида урана и бериллия, тантала и ниобия. На заводе выстроен полный цикл – от переработки рудного концентрата до выпуска готовой продукции, применяемой в атомной, аэрокосмической отраслях, электронной и металлургической промышленности.
На площадке Усть-Каменогорского арматурного завода министр был проинформирован о проводимой работе по модернизации, а также обсуждены вопросы увеличения объемов сбыта продукции. Предприятие является одним из крупнейших в СНГ заводов по выпуску нефтегазовой трубопроводной запорной арматуры, применяемой при транспортировке нефти и газа. В прошлом году заводом налажено сотрудничество с новыми заказчиками, среди которых АО «КазТрансОйл», ТОО «Газопровод Бейнеу-Шымкент», ТОО «Атырауский НПЗ» и др.
Ерсайын Нагаспаев также посетил Усть-Каменогорский титано-магниевый комбинат – один из ведущих производителей титана в мире. Доля казахстанского титана на мировом рынке на сегодня составляет порядка 11%.
В ходе встречи с бизнесом Ерсайын Нагаспаев акцентировал внимание на принимаемых Правительством мерах поддержки отечественного бизнеса, направленных на повышение уровня локализации, рост производства и экспортного потенциала.
Также в рамках рабочей поездки министр ознакомился с ходом застройки левобережной части Усть-Каменогорска, где возводятся порядка 80 многоквартирных жилых домов и новые социальные объекты. Среди них две школы на 1 тыс. мест, четыре детских сада, сеть медицинских учреждений, Дворец школьников, спортивные объекты и др. Проверены работы по строительству инженерной инфраструктуры и благоустройству Гребного канала, где создаются все условия для активного досуга горожан и туристов.
По итогам поездки Ерсайын Нагаспаев дал ряд поручений по своевременному и качественному завершению строительных работ и реализации промышленных проектов в регионе.