Министр промышленности и строительства посетил ряд предприятий в ВКО

Строительство
Айман Аманжолова
корреспондент

Ерсайын Нагаспаев посетил крупные промышленные предприятия и ознакомился с развитием строительной отрасли, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс службу министерства

Фото: gov.kz

На объектах ТОО «Казцинк» особое внимание было уделено вопросам промышленной безопасности.

«Необходимо принять все меры, направленные на модернизацию производственных мощностей и обеспечение безопасных условий труда», – подчеркнул Ерсайын Нагаспаев.

Руководство ТОО «Казцинк» проинформировало министра о принимаемых мерах по обеспечению стабильной деятельности и достижению плановых показателей. Обсуждены планы развития на ближайшие годы и проводимая работа по расширению сырьевой  базы. Особое внимание было уделено проектам Алтынтау-Кокшетау, развития Обручевского и Ново-Лениногорского месторождений.

На Ульбинском металлургическом заводе Ерсайын Нагаспаев ознакомился с текущей деятельностью и перспективными планами по производству топливных таблеток из диоксида урана и бериллия, тантала и ниобия. На заводе выстроен полный цикл – от переработки рудного концентрата до выпуска готовой продукции, применяемой в атомной, аэрокосмической отраслях, электронной и металлургической промышленности.

На площадке Усть-Каменогорского арматурного завода министр был проинформирован о проводимой работе по модернизации, а также  обсуждены вопросы увеличения объемов сбыта продукции. Предприятие является одним из крупнейших в СНГ заводов по выпуску нефтегазовой трубопроводной запорной арматуры, применяемой при транспортировке нефти и газа. В прошлом году заводом налажено сотрудничество с новыми заказчиками, среди которых АО «КазТрансОйл», ТОО «Газопровод Бейнеу-Шымкент», ТОО «Атырауский НПЗ» и др.

Ерсайын Нагаспаев также посетил Усть-Каменогорский титано-магниевый комбинат – один из ведущих производителей титана в мире. Доля казахстанского титана на мировом рынке на сегодня составляет порядка 11%.

В ходе встречи с бизнесом Ерсайын Нагаспаев акцентировал внимание на принимаемых Правительством мерах поддержки   отечественного бизнеса, направленных на повышение уровня локализации,  рост производства и экспортного потенциала.  

Также в рамках рабочей поездки министр ознакомился с ходом застройки левобережной части Усть-Каменогорска, где возводятся порядка 80 многоквартирных жилых домов и новые социальные объекты. Среди них две школы на 1 тыс. мест, четыре детских  сада, сеть медицинских учреждений, Дворец школьников, спортивные объекты и др. Проверены работы по строительству инженерной инфраструктуры и благоустройству Гребного канала, где создаются все условия для активного досуга  горожан и туристов.

По итогам поездки Ерсайын Нагаспаев дал ряд поручений по своевременному и качественному завершению строительных работ и  реализации промышленных проектов в регионе.

 

